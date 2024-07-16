Минюст предложил запретить белорусским риелторам брать предоплату за поиск жилья

Опубликовано: 16.07.2024 10:19 , Обновлено: 16.07.2024

Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение законопроект "О риэлтерской деятельности". Ведомство предложило создать в Беларуси орган самоуправления риелтеров, а также запретить риелторам брать с клиентов предоплату за услуги по подбору жилья и обязать их использовать не только кассовое оборудование, но и платежные терминалы.

Что касается органа самоуправления, то им может стать отдельная Палата риелтеров. По мнению Минюста, она может взять на себя часть контролирующих функций госорганов. В ведомстве назвали это “шагом к либерализации” в сфере риелторских услуг.

А вот запрет на предоплату за услуги по представлению информации о предложениях на объекты недвижимости для заключения договора найма жилья в Минюст назвали дополнительным методом защиты прав потребителей. В законопроекте, текст которого выложили на Правовом форуме Беларуси, предусматривается, что оплачивать услуги риелтора в случае принятия этого закона белорусы будут лишь после подбора подходящей недвижимости и подписания соответствующего акта оказанных услуг.

“Поскольку заказчиками риэлтерских услуг по представлению информации по найму жилых помещений, как правило, являются студенты, а также не имеющие собственного жилья потребители, предлагаемая норма носит, в том числе и социальную направленность, как обеспечивающая защиту интересов указанных лиц”, - пояснили специалисты Минюста в обосновании законопроекта.

Кроме того, документов скорректированы требования к претендентам на получение свидетельства об аттестации риелтера. В частности, предлагается допускать к аттестационному экзамену специалистов с любым высшим образованием, а не только с профильным юридическим, после прохождения согласованных с Минюстом обучающих курсов.

По прогнозам ведомства, если данные нормы будут одобрены законодателям, число претендентов на получение свидетельства об аттестации риелтера, а также количество риелтерских организаций в Беларуси увеличится, а вместе с этими - и востребованность риелтерских услуг.

Общественное обсуждение данного законопроекта продлится до 26 июля 2024 года.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ноябре прошлого года Совет министров скорректировал принципы госрегулирования цен на риелторские услуги в Беларуси. Вместо фиксированных тарифов на эти услуги правительство ввело предельные максимальные, а также прописало, кто именно должен оплачивать услуги риелтора — продавец или покупатель недвижимости.

Совмин установил, кто должен платить риелторам — продавец или покупатель квартиры?