"Остановите планету" - В "Минск-Мире" показали "просторную трешку" за $128 тыс. Белорусы возмутились

🎥 Видео

Опубликовано: 10.01.2025 18:56 , Обновлено: 10.01.2025

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как утверждают, "просторную" трехкомнатную квартиру в жилищном комплексе "Минск-Мир". Ее выставили на продажу за $128 тыс. Белорусы в комментариях возмутились этому предложению за такую цену.

“В “Минск-Мире” продается трехкомнатная просторная квартира площадью 60 метров квадратных. Дом расположен в очень выгодном положении: напротив строится торговый центр, через дорогу - остановки. Строится поликлиника, уже есть действующая школа и сады”, - рассказала на видео ее автор.

Она показала раздельный санузел с сушильной и стиральной машинами. “Все, что нужно для жизни, все есть. Просторная гостиная-кухня со всей встроенной техникой: варочная панель, посудомоечная машина, холодильник, диван. Очень много освещения в квартире, квартира очень светлая”, - утверждает девушка.

Но видно, что изолированных спален в квартире только две. Вероятно, под третьей комнатой автор ролика имела в виду “кухню-гостиную”. Между тем, с виду ремонт в квартире новый.

“60 квадратов, трехкомнатная, просторная???” - переспросила комментаторша. Автор видео на ее вопрос ответила утвердительно.

“Треш. Это двушка по факту с большой кухней - это раз. $2133/метр - это на 50% выше рынка, это два. 60 кв. м - это метраж обычной двушки, это три”, - написал другой пользователь TikTok.

Автор ролика на это ответила, что купила квартиру по цене $1200 за “квадрат”. “Плюс ремонт, здесь не было ни стен, ни проводки, ни труб - ничего. Вы сначала разберитесь в ценах, стройке и т.д., диванные эксперты”, - порекомендовала девушка.

Сколько белорусам нужно получать, чтобы платить по кредиту на жильё? Эксперт рассказала, какую часть можно «безболезненно» отдавать банкам

“Если это стоит $120к, то остановите планету - я сойду”, - попросил еще один пользователь TikTok.

“Где третья комната???” - поинтересовался комментатор.

Другая пользовательница TikTok встала на сторону автора видео: “Посмотреть бы, где “эти” живут комментаторы, в каких будках и как давно они делали ремонт”. Но в основном все сомневались в “просторности” этой квартиры и наличии третьей комнаты.

“А мне нравится квартира. Аккуратная, светлая, ничего лишнего”, - поделилась мнением комментаторша.

Ранее Telegraf.news писал, что агент по недвижимости призвал белорусов не покупать квартиры возле метро. Казалось бы, плюсы в данной ситуации очевидны. Однако эксперт нашел целых 6 причин, из-за которых приобретение такого жилья может принести больше проблем, чем радости и удобства.

«Ситуация крайне плачевная» — Риэлтер призвал белорусов не покупать квартиры возле метро. Какие 6 причин назвал?