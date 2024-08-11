Сколько нужно зарабатывать белорусу, чтобы купить "однушку" рядом с метро Минске? Эксперт показала реальные расчеты

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Опубликовано: 11.08.2024 11:19 , Обновлено: 11.08.2024

Белорусская экспертка в области недвижимости Наталья Литовская показала на реальном примере, сколько нужно белорусам зарабатывать, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да ещё и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика.

“Одинокий человек, накоплений – 10 тысяч долларов. На очереди не стоит. Хотел бы «хоть какую» квартиру у метро. Мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Какую зарплату нужно иметь, чтоб решить этот вопрос?”, - описала Наталья Литовская просьбу одного из подписчиков помочь с расчетами необходимого заработка для приобретения квартиры в Минске.

По ее словам, при таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. Для примера она привела продаваемое вторичное жилье с раздельным санузлом и “большой” кухней недалеко от метро Михалово.

“В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов. Или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в госбанк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3050 рублей”, - ответила эксперт, однако сделала оговорку, что кредитный калькулятор не сайте банка не даёт гарантии получения кредита.

“Но давайте честно – кредитный калькулятор считает «впритык». И в реальности банк эту сумму при зарплате в 3051 рубль, скорее всего, не даст. Банку нужно будет показать хотя бы 3500 чистыми, и еще привести поручителя с прекрасным доходом”, - подытожила Наталья Литовская.

По ее словам, лучше бы кандидату на покупку квартиры стоять в очереди “хоть в отдаленном от Минска райцентре”. Ведь это дало бы ему право на получение кредита под 12,5%. Даже на покупку жилья в столице.

В итоге, мужчина мог бы претендовать на максимальный платеж по кредиту в районе 1 869 BYN, а не 2136. “И зарплаты в 3050 рублей хватило бы для банка (хотя поручителя все равно пришлось бы привести)”, - уточнила Наталья Литовская.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске выставили на продажу красивую, но необычную однокомнатную квартиру. На площади 31 кв. м. то ли дизайнер, то ли владельцы решили заменить кухню на… ванную. А обеденную зону с плитой и духовкой, наоборот, разместили в бывшем туалете. Кроме того, в квартире абсолютно нет дверей — их почему-то заменили шторами. Находится такая однушка на улице Красной, что в 5 минутах от станции метро “Площадь Якуба Коласа”.

Без дверей, зато с ванной на кухне. За сколько в Минске выставили на продажу необычную квартиру-однушку?