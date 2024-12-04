Минстройархитектуры пообещало ликвидировать в Беларуси долевое строительство для льготников. Что известно?

Опубликовано: 04.12.2024 19:58 , Обновлено: 04.12.2024

Министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович заявил, что власти планируют исключить жителей Республики от участия в долевом строительстве. По его словам, это позволит упростить процесс возведения жилья и искоренить "негативное отношение людей к стройке". Вместо этого, как утверждает министр, после получения льготного кредита "через три-четыре месяца" они уже смогут въехать в готовые квартиры.

В среду в правительстве обсудили новые подходы в жилищной политике, где, по словам главы Минстройархитектуры, ожидаются “существенные изменения”. Руслан Пархамович заявил, что это произойдёт в “ближайшее время”, не уточнив при этом конкретные сроки. Вместо этого он сделал акцент на трёх вопросах, среди которых:

“излишний переток кадров в столицу”,

увеличение объёмов арендной недвижимости,

“реновация жилищного фонда”.

По словам министра, первым делом нужно принять меры “по возврату кадров в сельскую местность”. Далее — увеличить количество строительства арендного жилья, в том числе для “социальных направлений”. Здесь Пархамович уточнил, что речь также идёт о специалистах, которые, на его взгляд, “нужны в малых населённых пунктах”. И третий пункт — “реновация жилищного фонда”.

Что решили сделать вместо долевого строительства для льготников?

Министр заявил, что в Беларуси планируется “упростить процесс строительства”. По его словам, 240-й указ подразумевает долевое участие при возведении жилья для людей, которые имеют право на поддержку. То есть они берут кредит в начале строительства и вынуждены сопровождать эту стройку. При этом, как утверждает Пархамович, люди не всегда довольны продлением сроков и допсоглашением, которое приходится подписывать позже.

“Поэтому нами предложен подход об исключении такого процесса: человек должен выбрать готовую квартиру, получить льготный кредит и в ближайшее время – через три-четыре месяца – фактически въехать в неё. Таким образом, мы исключаем негативное отношение людей к процессу стройки. Ну и, наверное, это в какой-то мере упростит жизнь строителям”, — заявил глава Минстройархитектуры.

Он добавил, что таким образом власти будут “чётко понимать, что полностью обеспечены в начале строительства полным объёмом финансирования”, после чего готовые квартиры будут “перекредитовываться или переоформляться уже непосредственно на граждан”, передало информагентство Sputnik.

Ранее Telegraf.news писал, что Совет министров Беларуси решил сократить объёмы льготного кредитования жилья до конца 2024 года. Согласно постановлению, количество кредитов на строительство снизилось примерно на 115 миллионов рублей по сравнению с планом, который был изначально.

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Также мы рассказывали, что председатель Совета Республики Наталья Кочанова объявила о решении властей сократить строительство жилья в Минске. По её словам, Александр Лукашенко поставил задачу, согласно которой в столице должно проживать не более 2 миллионов человек. Исключение сделали лишь для одной категории населения.

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