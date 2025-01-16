Минчане выстроились в очередь за квартирой в элитном ЖК за двое суток до старта продаж. Почём квадрат?

Опубликовано: 16.01.2025 15:49 , Обновлено: 16.01.2025

Минчане, которые хотят купить жильё в строящемся экспериментальном многофункциональном комплексе "Северный Берег", утром 16 января выстроились в огромную очередь перед офисом застройщика. Место в очереди начали занимать за два дня официального старта продаж. Узнали, что вызвало такой ажиотаж на коммерческую недвижимость.

На 16 января застройщик “Северного берега” запланировал старт продаж квартир в первой новостройке 3-го квартала жилого комплекса, расположенного напротив недавно открывшегося Минского международного выставочного центра. Поскольку продажа квартир организована по принципу “кто успел - тот и съел”, желающие обзавестись квадратными метрами в элитной новостройке озаботились этим заранее.

Те, кто оказался в числе первых в самоорганизованной очереди, как рассказал портал Onliner.by, приезжали к офису застройщика за двое суток, ещё 14 января. Всё ради того, чтобы точно получить шанс купить самые ходовые квартиры - однокомнатные по 44 квадратных метра. Их традиционно в новостройках разбирают первыми.

По словам потенциальных покупателей, ориентировочная цена на такие квартиры, предварительно озвученная застройщиком, немалая - 1400—1600 евро за “квадрат”.

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Объясняя такой ажиотаж вокруг этого ЖК, один из мужчин в очереди отметил, что сейчас “в Минске выбирать особо не из чего”. Большинство новостроек, по его словам, строят далеко на окраине города, многие к тому же в “довесок” обязывают покупать ещё и машино-место на паркинге.

[info_b]Согласно информации застройщика, цена квадратного метра в выставленной на продажу новостройке стартует от 1094 евро с черновой отделкой. Она зависит не только от размера квартиры, но и этажности и ряда других факторов. В качестве бонуса за каждой квартирой закреплена небольшая кладовка на цокольном этаже.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко в начале этого года изменил условия строительства экспериментального многофункционального комплекса “Северный Берег”. В частности, на инвестора и заказчика комплекса возложили обязанность по благоустройству территории в границах проектируемых улиц вплоть до западной границы Цнянского водохранилища. Сделать это они обязаны за счёт собственных средств.

Лукашенко изменил условия строительства экспериментального жилого комплекса «Северный Берег» в Минске