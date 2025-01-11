Лукашенко изменил условия строительства экспериментального жилого комплекса «Северный Берег» в Минске

Опубликовано: 11.01.2025 08:52 , Обновлено: 11.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко изменил условия строительства экспериментального многофункционального комплекса "Северный Берег", который в настоящее время возводится в Минске. Журналисты Telegraf.news изучили президентский Указ №6 и посмотрели, какие новые требования предъявили к застройщику.

В Администрации президента заявили, что подписанный главой государства указ “направлен на совершенствование условий” строительства комплекса.

По сути документ скорректировал некоторые технические требования, предъявляемые к проектированию, строительству и сдачи в эксплуатацию объектов комплекса. В частности, на инвестора и заказчика комплекса возложили обязанность по благоустройству территории в границах проектируемых улиц вплоть до западной границы Цнянского водохранилища. Сделать это они обязаны за счёт собственных средств.

Кроме того, в новой редакции указа о реализации данного инвестиционного проекта в Минске уточнили порядок и сроки передачи в государственную собственность возведённых объектов (включая парки, скверы и иные объекты благоустройства).

Также новый указ определил объем комплектации социальных объектов в “Северном береге” при передаче их в государственную собственность. Так, без оснащения мебелью и спецтехникой городу могут сдаваться:

общественные пункты охраны правопорядка,

объекты почтовой связи,

пожарное депо.

А вот детские сады и школы заказчик обязан будет передать городу полностью укомплектованными мебелью, технологическим оборудованием и организационной техникой, то есть, по сути, “сдать “под ключ”.

“Эти изменения позволят ускорить реализацию названного масштабного проекта, повысить комфортность возводимого в его рамках жилья с внедрением передового опыта в сфере создания объектов недвижимости”, - выразили надежду в Администрации президента.

[info_b]“Северный берег” − это проект “умного города” на севере Минска эмиратского магната недвижимости Мохамеда Али Алаббара. Изначально бизнесмен из ОАЭ обещал инвестировать в него порядка 4 млрд евро. В него были заложены строительство жилья, общественных, образовательных, финансовых и офисных объектов.[/info_b]

Однако, как сообщал Telegraf.news, весной 2024 года агентство Reuters распространило информацию о том, что эмиратский застройщик, стоящий за дубайским небоскребом Бурдж-Халифа, инициировал продажу принадлежащих ему активов в Беларуси.

Эмиратский застройщик «Северного берега» решил уйти из Беларуси — Reuters

Несмотря на это компания-застройщик “Северного берега” заявила, что концепция застройки комплекса останется “неизменной и будет полностью реализована”.

Стало известно, что будет с жилищным комплексом “Северный берег” в Минске после ухода эмиратского инвестора