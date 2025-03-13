Минчане выстроились в очередь за квартирами в новостройке ЖК. Почем "квадрат"?

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Опубликовано: 13.03.2025 13:23 , Обновлено: 13.03.2025

С семи утра 13 марта минчане выстроились в очередь перед отделом продаж жилого комплекса (ЖК) "Северный берег", где сегодня стартовала продажа квартир в одной из новостроек. Покупатели поделились своими ожиданиями и рассказали, как хотят приобретать недвижимость.

Речь о доме “Розмонт” в ЖК, где есть и студии на 32—35 “квадратов”, и четырехкомнатные квартиры на 135—140 кв. м, [link href=“https://realt.onliner.by/2025/03/13/severni-bereg” target=“_blank” rel=“noopener”] написало [/link] издание Onliner. Жильцам пообещали свой внутренний парк с деревьями во дворе и не только. Цена метра — от 1113 евро ( $1213 ). А сдать дом запланировали в 2027-м.

Фото: Onliner

“Стоимость метра не знаю, но говорят, маленькие квартиры будут стоить от 1600 до 1800 евро. Зависит от этажа: чем выше, тем дороже”, - поделился один из покупателей Денис.

Другой хочет “уложиться в 1400-1500 евро за “квадрат”, ему квартира нужна для инвестиций. По словам Виктора, вкладывать деньги во вторичку сегодня невыгодно, так как молодежь желает снимать квартиры в новостройках.

Фото: Onliner

“Например, дом 1970 года постройки через 10 лет уже будет неликвидным для сдачи. Молодежь хочет жить в новых квартирах, обживаться и уже дальше решать, что делать”, - считает мужчина. Он добавил, что однушку потянет сам, а вот для двухкомнатной придется брать кредит.

Фото: Onliner

Третий покупатель Алексей планирует перебраться из “Минск-Мира” в “Северный берег”. “Цены так себе, конечно, но сейчас везде такие. Все дорожает, а что дальше — непонятно. Буду брать кредит, пока дают”, - передал его слова Onliner.

Фото: Onliner

А директор компании-застройщика «Северного берега» Антон Русакевич считает, что уменьшения платежеспособности населения пока нет, и спрос стабильно высокий. По его словам, большая часть покупателей - это семьи, которые покупают жилье для расширения. Основным инструментом покупки Русакевич назвал кредит.

“Кредитная ставка выросла, но для людей это некритично. Мы прогнозируем, что если ставка еще немного поднимется, то люди начнут чаще пользоваться другими инструментами: рассрочкой либо собственными средствами”, - добавил он.

Ранее Telegraf.news писал, что эксперт по недвижимости Наталья Литовская пояснила, реально ли белорусу приобрести квартиру в столичном регионе так, чтобы ежемесячные выплаты по кредиту были равноценны месячной арендной плате за квартиру.

Можно ли платить по кредиту за квартиру в Минске по цене аренды? Эксперт пояснила

Также мы рассказывали, что минчанка опубликовала ролик в TikTok, где пожаловалась на стоимость аренды квартиры в столице. Она показала некоторые объявления и высказала недоумение от цен. Мнения комментаторов разделились.

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