Мэрия предложила двум категориям минчан квартиры с отделкой по 880 долларов за квадрат. Но есть нюанс

Опубликовано: 17.10.2025 14:11 , Обновлено: 17.10.2025

Мингроисполком предложил минчанам квартиры со стоимостью квадратного метра всего 2601−2605 рублей (около 880 долларов). Однако есть два важных нюанса, которые точно сильно сузят круг тех, кто сможет и захочет построить жильё на таких привлекательных условиях.

Во-первых, как следует из информации, размещённой в газете «Минский курьер», квартиры по действительно привлекательной по столичным меркам цене квадрата администрация города предложила не всем, а лишь двум категориям нуждающихся в улучшении жилищных условий. Речь об учителях и воспитателях, работающих в государственных учреждениях дошкольного и общего среднего образования, подчиненных управлениям по образованию районных администраций столицы.

Во-вторых, само жильё - квартиры в двух ещё строящихся шестиэтажках - расположено вовсе не в Минске, а в одном из его городов-спутников - в Смолевичах, что также сужает круг желающих.

По данным портала realt.by, речь о панельных домах на 4 подъезда в новом строящемся квартале. Один из домов планируется ввести в эксплуатацию уже в октябре, второй — в декабре. В одном из них данной категории нуждающихся выделили 29 квартир, во втором - ещё 4 квартиры.

Ещё одним плюсом станет то, что выделенные квартиры сдаются со внутренней отделкой, то есть после приёмки дома в него при желании можно будет практически сразу въехать и жить - обои, линолеум, плитка, всё это входит в цену квадрата.

Кроме того, покупая квартиру в данных домах, можно рассчитывать на льготы по Указу президента №13 от 6 января 2012 года.

Заявления на жильё следует подавать по месту работы - успеть нужно до 16 ноября .

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Ранее Telegraf.news рассказал, что анализ данных по ценам за «квадрат» и количеству сделок за три квартала показал, что рынок перегрет, а покупатели выдохлись, реагируя на цены и ставки по кредитам. Цены на жилую недвижимость в Беларуси, особенно в Минске, весь 2025 год демонстрировали уверенный рост, удивляя покупателей новыми рекордами.

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