Когда остановится рост цен на квартиры в Беларуси? Госкомимущество раскрыло очередной рекорд

📊 Анализ

Опубликовано: 16.10.2025 08:28 , Обновлено: 16.10.2025

Анализ данных по ценам за «квадрат» и количеству сделок за три квартала показал, что рынок перегрет, а покупатели выдохлись, реагируя на цены и ставки по кредитам. Цены на жилую недвижимость в Беларуси, особенно в Минске, весь 2025 год демонстрировали уверенный рост, удивляя покупателей новыми рекордами.

Однако за высокими цифрами скрывается более сложная картина: рынок столкнулся с кризисом доступности и сильно зависит от кредитной политики банков и государства.

Главный тренд: стабильный рост цен

Данные Национального кадастрового агентства и Госкомимущества рисуют однозначную картину: квадратный метр в Минске уверенно дорожал три квартала подряд.

Второй квартал: средние цены в районах выросли на 2-6%, переведя стрелку с $1,570 до $1,690 за кв. м.

Третий квартал: рост продолжился. «Квадрат» в однокомнатной квартире подорожал до $2020, в двухкомнатной – до $1750.

Итог: За шесть месяцев (с конца 1-го по 3-й квартал) рынок прибавил около 14%. Такой темп роста заметно опережает инфляцию и рост доходов белорусов, создавая напряженность на рынке жилья.

Самое интересное, что цены растут, несмотря на спад спроса на заветные квадратные метры. Второй квартал стал провальным по активности на рынке недвижимости. В апреле и июне было зарегистрировано минимальное за пять лет количество сделок. Как констатировало Национальное кадастровое агентство, «рост стоимости квадратного метра делает квартиры менее доступными».

В третьем квартале ситуацию усугубила кредитная политика банков. Низкая активность в сентябре была прямым следствием роста кредитных ставок в августе.

Получается, что рынок дорос до потолка доступности для белорусов. Покупатели не поспевают за ценами, а их остаточный спрос сильно зависит от условий кредитования.

Премиальные квартиры бьют рекорды

Пока рядовые белорусы затягивали пояса и ждали дешёвых кредитов, на рынке активизировались те, для кого цена — не главный фактор.

Доля сделок дороже $100 000 стабильно росла: с примерно 23% в первом квартале до 28% в третьем.

Самый показательный индикатор — ценовые рекорды. Если в апреле самый дорогой «квадрат» стоил $4904, то в июне — $6104, а в третьем квартале — $6353.

Что это значит? Элитный сегмент живет по своим законам, а его перегрев тянет вверх весь рынок, создавая искаженное представление о его здоровье.

Взгляд на регионы: догоняющий рост и обвал активности

В областных центрах тренды были не такими однозначными. Во втором квартале средние цены выросли везде, но лидерами стали Гродно (+14%) и Гомель (+10%), что говорит о «догоняющем» эффекте.

Однако здесь тоже заметен кризис доступности: суммарное число сделок в регионах упало на 16%, а в Гродно обрушилось на 409 сделок по сравнению с первым кварталом.

Что ждет рынок недвижимости Беларуси дальше?

Ситуация на середину октября 2025 года напоминает паузу. С одной стороны, произошло снижение кредитных ставок на новостройки, что может дать кратковременный импульс. С другой — инерция роста цен и исчерпанный спрос не дают оснований для оптимизма.

Скорее всего, рынок вступил в зону нестабильности. К тому же его дальнейшая траектория будет почти полностью зависеть от двух факторов:

Действий регулятора: Какие будут ставки по кредитам на жилье? Платежеспособного спроса: Найдется ли достаточное количество покупателей по новым, повышенным ценам?

Пока же ситуацию на рынке недвижимости Беларуси можно охарактеризовать как «осторожно-пессимистичную». Рост цен, не подкрепленный реальным спросом, часто предшествует стагнации или коррекции. Но практика показывает, что снижение цен, если и будет, то не сразу. Ждать, возможно, придется год, если не больше.