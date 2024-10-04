Лукашенко приказал усиленно строить жилье там, «где есть работа». А кого пообещал «поощрять» земельными участками?

Опубликовано: 04.10.2024 13:27 , Обновлено: 04.10.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки 4 октября в Пинский район Брестской области пообещал усилить поддержку строительства жилья на селе, "где есть работа человеку". Также глава государства рассказал, кого планируют "поощрять" земельными участками.

“Мы усилим еще поддержку селу. По жилью мы усилим. Надо строить жилье там, где надо для производства, где есть работа человеку”, - процитировала Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, необходимо строить арендное жилье для работников, это, предполагается, поможет привлечь специалистов. Однако такой подход, как передали в пресс-службе, не отменяет возможность строить личное жилье для людей. “Человек если будет строить, землю будем давать, участки. Мы будем поощрять”, - заверил президент.

«Хочешь жилья — пожалуйста, иди работай на предприятие»

Ранее Александр Лукашенко приказал больше строить в Беларуси жилья арендного, то есть такого, которое бы давали белорусам на время, а не в личное владение. 9 августа он рассказал о планах по расширению строительства таких квартир для одной категории белорусов. И это не силовики и военные. Речь идет о рабочих предприятий.

Лукашенко рассказал, для кого из белорусов, кроме силовиков, будут строить арендное жилье

Еще 21 июня во время рабочей поездки в Дзержинский район Минской области президент пообещал «серьезно подумать» над тем, как «поддержать промышленников жильем», в том числе бесплатным.

«Хочешь жилья — пожалуйста, иди работай на предприятие, как это было когда-то, получай арендное жилье, живи, пройдет 25, может, 30 лет, и ты это жилье, может, как и в сельском хозяйстве, бесплатно получишь», — сказал тогда глава государства.

«Хочешь жилья — иди работай» – Лукашенко пообещал «подумать» над бесплатным арендным жильем для промышленников

Кто может приватизировать арендное жилье?

Согласно законодательству Беларуси, арендное жилье не может быть приватизировано. Исключение действует только для военных и сотрудников МВД.

Это стало возможно после того, как в феврале 2023 года Лукашенко подписал указ «Об арендном жилье для военнослужащих». Согласно документу, такое жилье безвозмездно, то есть бесплатно, передается в собственность при наличии 25 календарных лет выслуги на военной службе.

А если военный отслужил 20 лет, арендное жилье можно приобрести в собственность с оплатой в рассрочку до 15 лет. Если военнослужащий погиб в связи с исполнением служебных обязанностей, члены его семьи могут получить занимаемое ими арендное жилье в собственность на безвозмездной основе, независимо от выслуги лет погибшего.

[info_b]Подробнее с текстом указа можно ознакомиться здесь.[/info_b]