Эмиратский застройщик "Северного берега" решил уйти из Беларуси — Reuters

Опубликовано: 08.04.2024 10:04 , Обновлено: 08.04.2024

Эмиратский застройщик, стоящий за дубайским небоскребом Бурдж-Халифа, инициировал продажу принадлежащих ему активов в Беларуси. Об этом со ссылкой на приближенные источники сообщило новостное агентство Reuters.

Как сообщили Reuters источники, близко знакомые с вопросом, эмиратский магнат недвижимости Мохамед Алаббар уже достиг предварительного соглашения о продаже своей доли в многомиллиардном проекте недвижимости в Минске через свою инвестиционную компанию Symphony Global Holdings.

Уход эмиратского застройщика из Беларуси связали с западными санкциями и его сотрудничеством с Джаредом Кушнером, зятем бывшего президента США Дональда Трампа, который занялся переустройством бывшего здания штаба югославской армии в Сербии в жилой комплекс.

Сам Алаббар в разговоре с Reuters не захотел разъяснять причины продажи минских активов и обсуждать личность потенциального покупателя.

Однако сказал, что «позитивно относится к сотрудничеству с Кушнером» и «очень воодушевлен появлением на рынке более высококачественных разработок».

В чем будет заключаться партнерство с Джаредом Кушнером, миллиардер не уточнил, но ранее сам Кушнер сообщил агентству Reuters, что ведет переговоры об инвестировании в Белград, столицу Сербии, для преобразования здания армии. Он говорил, что “сделка находится на стадии переговоров и может не состояться”.

Знакомые с планами Кушнера в Сербии источники сообщали, что Алаббар участвовал в реконструкции в качестве консультанта, но пока говорить об его инвестициях в проект преждевременно. Reuters не выяснили, кто предложил купить долю Alabbar в минском проекте, известном как “Северный берег”, а также условия предварительной сделки.

Что такое «Северный берег»?

Напомним, что «Северный берег» − это проект «умного города» на севере Минска, в строительство которого бизнесмен из ОАЭ Мохамед Али Алаббар обещал инвестировать около 4 млрд евро. В него были заложены строительство жилья, общественных, образовательных, финансовых и офисных объектов.

В реализации проета принимал участие и Александр Лукашенко. В мае 2021 года о подписал указ о строительстве «Северного берега», согласно которому в комплексе было разрешено строить многоквартирное жилье высокой плотности.

Постройка «Северного берега» началась в границах МКАД − пр. Победителей − ул. Орловская − Цнянское водохранилище. Общая площадь этой земли − более 15 квадратных километров, но инвестор собирался застроить около 9 квадратных километров.

Представитель Лукашенко заявил Reuters, что предварительное соглашение о продаже минского многомиллионного проекта недвижимости Мохамеда Алаббара является «новостью для президента».

Ранее Telegraf.news писал о том, что Александр Лукашенко встретился с главой компании Emaar Properties Мохамедом Али Алаббаром. Последний пообещал после встречи, что его компания возьмется создать в Минске «Умный город».

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А также рассказывал об амбициозных планах арабского инвестора, которыми он делился в 2022 году. Планировалось, что к 2040 году на месте “Северного берега” вырастет целый «город» с деловыми центрами и жилым домами.

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