В мэрии Минска предупредили об ухудшении качества воды. Когда и в каких районах?

Опубликовано: 27.02.2024 17:56 , Обновлено: 27.02.2024

Мингорисполком опубликовал предупреждение водоканала о том, что жители столицы могут ощутить проблемы с водой в ближайшие 10 дней. И объяснил причину.

«В связи с производством строительных работ, проводимых ОАО Трест №15 «Спецстрой», в период с 27 февраля по 7 марта 2024 года в микрорайонах «Зеленый луг 1, 3, 6, 7» возможно кратковременное снижение давления холодной воды или ухудшение качества водоснабжения», – сообщили в мэрии Минска.

Ранее Телеграф писал, что телеканал СТВ прокомментировал слухи, распространившиеся в Гомеле, о том, что вода в областном центре якобы заражена. Получили комментарии у сотрудников водоканала и центра гигиены и эпидемиологии. И указали, кому обязательно нужно кипятить воду перед употреблением.

Отклонения в четырех пробах. «Гомельводоканал» отверг слухи о заражении воды из-за паводка