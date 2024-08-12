В Минстройархитектуры предложили выдавать квартиры белорусским очередникам по-другому

Опубликовано: 12.08.2024 10:23 , Обновлено: 12.08.2024

Министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович сообщил, что ведомство разработало новый порядок выдачи квартир очередникам.

По его словам, белорусам планируют предлагать уже готовое или арендное жилье, а не строящееся.

«Мы в первую очередь не обременяем будущих владельцев этих квартир всем процессом строительства. И мы переносим факт взаимодействия будущего жильца с заказчиком или с любым участником строительной отрасли уже на момент, когда квартиры построены, когда не нужно ждать, ходить подписывать дополнительные бумаги в случае изменений каких-либо условий», – объяснил Пархамович в эфире гостелеканала “Беларусь 1”.

Также среди преимуществ он назвал “как минимум, системное методичное финансирование в рамках указа №215”.

“Государство будет помогать УКСам строить системно при наличии полного финансирования. Это говорит о том, что все объекты будут введены в срок и, безусловно, это не повлечет за собой удорожания стоимости квадратного метра”, - убежден министр.

Он добавил, что при строительстве с господдержкой “в любом случае у нас фиксируется неизменный контракт с условиями строительства и в любой момент дольщик может прийти увидеть одну и ту же стоимость».

Пархамович отметил, что ведомство уже подготовило соответствующий документ.

“Рассчитываем, что в ближайшее время он будет рассмотрен на уровне главы государства. Надеюсь, что в текущем году [2024-м] он заработает”, - резюмировал чиновник.

Ранее Telegraf.news писал, что Пархамович объяснил, когда застройщикам грозит административная ответственность за продление строительства дома.

В Минстройархитектуры пообещали административную ответственность белорусским строителям за долгострои