Цена на квадратный метр в Минске в июле достигла максимума за 10 лет

Опубликовано: 15.08.2024 09:41 , Обновлено: 15.08.2024

В июле 2024 года цена на квадратный метр в Минске выросла сразу на 1,9% и составила $1534/м2. По подсчетам Realt, это новый максимум за 10 лет.

Согласно аналитике портала, стоимость выросла почти на все типы квартир. Исключение — четырехкомнатные: в июле их покупали в среднем на 3,9% дешевле.

Предварительно, в прошлом месяце продали 1822 квартиры, что на 0,5% больше, чем в июне, и на 11% больше, чем год назад. Специалисты Realt считают, что такая динамика может сохранится и в оставшуюся часть года, что “будет способствовать продолжению тенденции роста цен на квартиры”.

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Больше всего в Минске приобрели однокомнатных квартир —в 43% случаев. Средняя стоимость “однушек” составила $58 тыс. А средняя цена метра выросла на 2% за месяц до $1635.

Снизилась цена только на квадраты “четырешек” — на 3,9% до $1271. Средняя стоимость — $95 тыс.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить «однушку» рядом с метро Минске?

Ранее Telegraf.news писал, что белорусская экспертка в области недвижимости Наталья Литовская показала на реальном примере, сколько нужно белорусам зарабатывать, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске, да ещё и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика.

«Одинокий человек, накоплений – 10 тысяч долларов. На очереди не стоит. Хотел бы «хоть какую» квартиру у метро. Мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Какую зарплату нужно иметь, чтоб решить этот вопрос?», — описала Наталья Литовская просьбу одного из подписчиков помочь с расчетами необходимого заработка для приобретения квартиры в Минске.

По ее словам, при таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. Для примера она привела продаваемое вторичное жилье с раздельным санузлом и «большой» кухней недалеко от метро Михалово.

Сколько нужно зарабатывать белорусу, чтобы купить «однушку» рядом с метро Минске? Эксперт показала реальные расчеты