Кочанова объяснила, почему растут цены на жилье в Минске и планируют ли власти их ограничивать

Опубликовано: 30.12.2025 08:05 , Обновлено: 30.12.2025

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель Президента в Минске Наталья Кочанова объяснила причины роста цен на коммерческое жильё в столице. Она также рассказала, планируют ли власти "поставить заслон" на увеличение стоимости столичного "квадрата".

По мнению Кочановой, подорожание нового жилья в Минске можно объяснить повышенным спросом на него. Выступая в эфире “Радио-Минск”, в качестве доказательства своих слов чиновница привела ситуацию с ажиотажем вокруг квартир в столичном жилом комплексе “Северный Берег”. Чтобы купить там жильё, люди периодически выстраиваются в очередь, занимая её чуть ли не с пяти утра.

“Мы съездили туда с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым, посмотрели, что это за жилье, которое пользуется таким повышенным спросом. Жилье комфортное, в очень хорошем месте, с хорошей инфраструктурой. Есть спрос, растут и цены”, - объяснила Кочанова.

“Ставить заслон” на государственном уровне на рост цен на такое жильё уполномоченный представитель Президента не считает нужным, поскольку оно является коммерческим и может продаваться не только белорусам, но и иностранцам. Ограничивают административными методами цену “квадрата” в Беларуси лишь на так называемое социальное жильё - для тех, кто стоит в очереди как нуждающийся в улучшении жилищных условий.

При этом Кочанова подчеркнула, что застройщик при во возведении коммерческого жилья в обязательном порядке берёт на себя дополнительную “социальную нагрузку”. Это может быть строительство школы или детского сада в застраиваемом районе.

“Не бывает такого, чтобы кто-то строил коммерческое жилье и не вкладывался в развитие города”, - заявила Кочанова.

Напомним, недавно Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил ограничить строительство жилья в Минске, чтобы помочь решить проблему оттока людей из регионов и спасти белорусскую деревню от вымирания.

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Выступая 18 декабря на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания (ВНС), глава государства назвал конкретные лимиты на новые квадратные метры в столице - не более 300 тысяч в год. “Может быть, и меньше”, - заявил Лукашенко, отметив, что этот вопрос подробнее будет рассматриваться властями уже в следующем году.

Однако эксперты такие ускоренные планы по резкому сокращению строительства жилья в Минске считают трудно реализуемыми. По их словам, на введение жёсткого лимита на квадратные метры в столице могут уйти годы.

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