Как распределяют арендное жилье? В МинЖКХ объяснили, у кого из белорусов есть преимущества

Опубликовано: 17.04.2025 15:23 , Обновлено: 17.04.2025

У какой категории белорусов есть преимущества при распределении арендного жилья? Оказывается, в регионах и столице действуют единые принципы, но процентное соотношение жилфонда, выделяемого для разных категорий - разное. Обо всех нюансах рассказала замначальника отдела юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства Надежда Якушова.

По общему принципу арендное жильё, имеющееся в распоряжении местных властей, распределяется следующим образом:

до 40% выделяется гражданам, имеющим первоочередное право на получение арендного жилья в связи с характером трудовых и служебных отношений,

на остальные 60% могут рассчитывать граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и те, кто хочет получить жильё в аренду на общих условиях.

Вторая группа условно выстраивается в очередь - кто раньше встал на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий, тот будет ближе в очереди к ключам от заветного арендного жилья.

Процентное распределение жилфонда для этих двух категорий в Минске заметно отличается - 80% для категории первоочередников и не более 20% - для тех, кто хочет получить арендное жильё на общих основаниях, передало госагентство БЕЛТА.

При этом, как вытекает из слов Якушовой, никто из госорганов усиленно “продвигать” арендное жильё не пытается - выдают его исключительно по заявительному принципу, а информацию о наличии свободного арендного жилья в том или ином регионе чиновница предложила белорусам самостоятельно искать на официальных сайтах районных исполкомов, администраций районов в городах и сельских исполкомов.

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“Открыв сайт исполкома, мы можем увидеть, что имеется, например, свободная арендная квартира. Нам доступны данные, на каком этаже она расположена, сколько в ней комнат, какова ее площадь, есть и информация по ее благоустройству, оснащенности инженерными системами. Можно также почерпнуть сведения о том, кому предназначается та или иная квартира. Например, будет указано “для граждан в связи с характером трудовых отношений на основании индивидуальных ходатайств” либо “для граждан в общем порядке”, - пояснила Якушова, подчеркнув, что там же должна быть размещена точная информация об арендной плате.

Особый порядок информирования предусмотрен для жилья для военнослужащих - её размещать на сайтах исполкомов, как правило, не разрешается.

Написать заявление на выделение арендного жилья можно в службе “Одно окно” местного исполкома (если вы хотите получить его на общих основаниях), либо обратившись в организацию, за которой закреплено арендное жильё (если речь идёт о республиканском жилищном фонде). Для этого заявителю нужно иметь при себе только паспорт - других документов не требуется.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года в Беларуси изменились правила предоставления арендного жилья. Согласно Указу №38, работники наиболее востребованных профессий смогут арендовать квартиры по сниженной ставке. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси разъяснили, как теперь будет формироваться стоимость арендного жилья и в каких случаях белорусы вовсе смогут не платить за такое жильё.

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