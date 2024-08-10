В Витебском районе выставили на продажу усадьбу, которой почти 200 лет. Сколько просят?

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Опубликовано: 10.08.2024 13:43 , Обновлено: 10.08.2024

Комитет «Витебскоблимущество» объявил о продаже усадьбы исторического имения «Малые Дольцы» в Ушачском районе. Здание примечательно тем, что в 1909 году здесь поставили одну из самых первых белорусских пьес. Теперь хозяином поместья с почти 200-летней историей может стать любой желающий, нужно лишь подать заявку на аукцион.

В 1909 году в имении “Малые Дольцы” поставили пьесу «Михалка», в создании которой приняли участие известный культурный и политический деятель Вацлав Ивановский, а также дети владельцев — Анна и Эдвард Сущинские. Теперь же дом, построенный в 1848 году, ищет нового хозяина. По информации комитета «Витебскоблимущество», аукцион состоится совсем скоро, 20 августа. Стартовая цена составляет всего одну базовую — 40 белорусских рублей.

К слову, до 2013 года местное сельхозпредприятие использовало здание в качестве административной конторы, а спустя 7 лет ему присвоили статус историко-культурной ценности Беларуси. На данный момент объект законсервирован. Для тех, кто хочет приобрести усадьбу, обязательным условием является проведение ремонта в течение пяти лет.

[info_b]По данным «Витебскоблимущества», оценочная стоимость здания составляет 115 тысяч белорусских рублей.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в Гродно, недалеко от парка Жилибера, выставили на продажу квартиру в доме 1920 года постройки. Более 100 лет назад его возвели из жёлтого кирпича, который изготавливали на местном заводе. За 266 тысяч долларов белорусам предложили 5 комнат, аутентичный винный погреб и собственный двор. Кроме того, к квартире прилагается земельный участок размером 7 соток, а в 2023 году в ней даже сделали ремонт.

В Гродно выставили на продажу 100-летнюю квартиру с винным погребом. За что попросили 266 тысяч долларов?