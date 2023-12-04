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Исполкомы начали массово рассылать белорусам письма «о самовольном захвате земли». Что это значит?

Исполкомы начали массово рассылать белорусам письма «о самовольном захвате земли». Что это значит?
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Уведомления о самовольном занятии земли в последнее время стали приходить по почте жителям Минского района. Зачем делается такая рассылка? Кому и почему могут прийти подобные письма?

Уведомления рассылают местные исполкомы – массово, сообщила районная газета «Прысталiчча». Таким образом людям дают понять: власти знают, что земельный участок адресата используется без правоустанавливающего документа. И что участок надо узаконить. Гражданина, получившего такое уведомление, в правонарушении не уличают, штрафом не грозят, заверили журналисты издания, учредителем которой является Минский райисполком. По их словам, смысл рассылок – исключительно информационный.

Почему уведомления массово начали рассылать именно сейчас?

Дело в том, что в сентябре 2022 года вступил в силу закон, позволяющий легализовать самовольно занятые участки. Земельная «амнистия» будет действовать до 31 августа 2025 года. На оформление документов порой уходит немало время и оно уже “поджимает”, а люди свои сотки с постройками узаконивать не спешат.

«Уведомления рассылаются, чтобы у всех граждан была возможность подумать и решить, нужна ли им в принципе эта легализация», - отметили авторы издания.

Как в местных исполнительных комитетах определяют, кому направлять уведомление?

Рассылке предшествовала масштабная работа по сплошной инвентаризации земель населенных пунктов, сообщил портал. По их данным, в прошлом году выявили много фактов использования земельных участков без документов. К примеру, в Колодищах нашли 120 незарегистрированных домов. Каждый такой случай, как заявили в издании, “детально разбирается специалистами”, а по некоторым “проверки продолжаются по сей день”.

К слову, получить уведомление может и тот, кто не занимал землю самовольно. Есть много участков, которые используются гражданами без надлежащих правоудостоверяющих документов, но на вполне законных основаниях, уточнили в издании.

Ранее Телеграф писал, что белорусские законодатели решили в очередной раз внести изменения в Налоговый кодекс страны, предложив белорусам ежегодно платить единый имущественный платеж. Соответствующий законопроект внёс на рассмотрение Палаты представителей Совет министров Беларуси.

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Кстати, еще мы писали о том, что депутаты Палаты представителей приняли во втором чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам налогообложения». В окончательном варианте документа оказались далеко не все предложения, которые выносились на обсуждение депутатов.

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