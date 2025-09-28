Головченко рассказал, зачем в Беларуси строят арендное жильё - "Не самоцель"

Опубликовано: 28.09.2025 09:59 , Обновлено: 28.09.2025

Председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко заявил на заседании Витебского облисполкома, что арендное жилье в стране надо строить с одной целью.

“Арендное жилье не должно быть самоцелью. Цель неоднократно и четко обозначал Глава государства: арендное жилье должно строиться там, где есть в этом потребность с точки зрения закрепления трудовых ресурсов для обеспечения устойчивой работы и развития предприятий. Это главная цель! То есть это не задача, а инструмент для обеспечения”, - заявил Головченко.

При этом бывший премьер призвал исполкомы не строить жилье там, где нет потребности предпрятий.

«Не навязывать строительство райисполкомам, а ориентироваться на реальный спрос — вот главная задача», — заявил Роман Головченко.

Ранее Telegraf.news писал, что в Беларуси изменились правила предоставления арендного жилья.

Новый Указ №38 обозначил, что работники наиболее востребованных профессий смогут арендовать квартиры по сниженной ставке.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси разъяснили, какие категории граждан получат приоритетное право на жилье, как теперь будет формироваться стоимость арендного жилья и в каких случаях белорусы вовсе смогут не платить за такое жильё.

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Тем временем, согласно статистике Белстата, в Беларуси стали меньше строить жилья для очередников-льготников. За восемь месяцев 2025 года для этой категории было введено 697,9 тыс. кв. м , что составляет 30,1% от всех метров.

Однако, для сравнения, годом ранее этот показатель был равен 707,6 тыс. кв. м ( 32,9% от общего объема). Таким образом, в абсолютном выражении объем введенного жилья для нуждающихся сократился на 9,7 тыс. кв. м ( -1,4% ), а его доля в общем объеме уменьшилась.

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