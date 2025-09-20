В Беларуси построили больше жилья на август 2025 года. Что слышно о льготных метрах и сельской местности?

Опубликовано: 20.09.2025 08:42 , Обновлено: 20.09.2025

В Белстате сообщили, что за 8 месяцев 2025 года организации всех форм собственности построили 24,1 тыс. новых квартир. Это на 1,7 тыс. квартир больше, чем за аналогичный период прошлого года, что составляет рост на 7,6%.

При этом общая площадь жилых метров, введенных в эксплуатацию, тоже показала значительный прирост. С января по август 2025 года было сдано 2316,2 тыс. кв. м , что на 162,3 тыс. кв. м превышает показатель 2024 года ( 2153,9 тыс. кв. м ). В процентном выражении рост составил 7,5% .

Стоит отметить, что значительная часть нового жилья была введена для льготников - белорусов, нуждающихся в господдержке для улучшения жилищных условий. За восемь месяцев 2025 года для этой категории было введено 697,9 тыс. кв. м , что составляет 30,1% от всех метров.

Однако, для сравнения, годом ранее этот показатель был равен 707,6 тыс. кв. м ( 32,9% от общего объема). Таким образом, в абсолютном выражении объем введенного жилья для нуждающихся сократился на 9,7 тыс. кв. м ( -1,4% ), а его доля в общем объеме уменьшилась.

В то же время за январь–август 2025 года в сельских населенных пунктах построили 907,8 тыс. кв. м жилья, что на 136,3 тыс. кв. м больше, чем год назад ( 771,5 тыс. кв. м ). Рост в процентах достиг 17,7% . Доля построенного сельского жилья в общем объеме по Республике увеличилась с 35,8% до 39,2% .