"Где никогда люди не жили" — Лукашенко призвал чиновников "подталкивать" белорусов строить жильё в "неперспективных деревнях"

Опубликовано: 21.10.2024 14:34 , Обновлено: 21.10.2024

Александр Лукашенко поручил чиновникам "подталкивать" белорусов к тому, чтобы те строили жильё за пределами городов, и особенно — столицы. По его словам, для этого нуждающимся нужно создать "необходимые условия", благодаря которым они задумаются и начнут воздвигать будущие стены в деревнях и посёлках.

Лукашенко подчеркнул, что белорусов “надо медленно разворачивать” и “подталкивать” к тому, чтобы те приобретали участки в сёлах, а также “неперспективных деревнях или хуторах”. Президент дал чётко понять: покупайте где угодно, только не в Минске, мол, итак город перенаселён. По его словам, в Республике “есть много участков”, где никогда люди не жили”, но там можно построить жильё.

”…И богатых людей достаточно, небогатых, но желающих построить жильё в деревне, чтобы дети у них по траве могли ходить босиком каждый год. Надо подталкивать их к этому и создавать соответствующие условия”, — поручил чиновникам Александр Лукашенко и добавил, что этот вопрос нужно предусмотреть в новой госпрограмме “Строительство жилья” на следующую пятилетку, передало информагентство БелТА.

Правительство сократило объёмы льготных кредитов на жильё

К слову, ранее Совет министров Беларуси решил сократить объёмы льготного кредитования на жильё в октябре-декабре 2024 года. Согласно постановлению, которое опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале, ожидается, что количество кредитов на строительство снизится примерно на 115 миллионов рублей по сравнению с планом, который был изначально.

Несмотря на то, что количество льготных кредитов сократят, общий объём жилищного кредитования не изменится. Согласно предыдущему плану финансирования, который Совет министров [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22400754” target=“_blank” rel=“noopener”] утвердил [/link] ещё в январе 2024 года, общий объём кредитных ресурсов на строительство жилья без учёта затрат на инфраструктуру в текущем году должен был составить 1,518 миллиардов рублей (на льготные — 973,5 миллионов рублей).

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Однако в октябре правительство скорректировало план, согласно которому льготные кредитные ресурсы составят уже 858,375 миллионов рублей. Недостающую сумму также выдадут банки, но уже на коммерческих условиях с частичным погашением за счёт субсидий.

[info_b]Всего в 2024 году на финансирование жилищного строительства в Беларуси должно быть направлено более 7,55 миллиардов рублей. Около 1,133 миллиардов из них составят бюджетные ресурсы, свыше 4,2 миллиардов — личные средства белорусов, около 678 миллионов — затраты организаций.[/info_b]

К слову, в августе этого года председатель Совета Республики Наталья Кочанова объявила о том, что власти решили сократить строительство жилья в Минске. По её словам, Александр Лукашенко поставил задачу, согласно которой в столице должно проживать не более 2 миллионов человек. Исключение сделали лишь для одной категории населения.

«Мы сокращаем строительство жилья. Нам президент чётко поставил задачу: не более 2 миллионов проживающих в Минске. Для нуждающихся строить нужно, сокращать очереди нужно. Но нельзя стягивать в Минск всех людей. Нам нужно, чтобы люди жили и работали в регионах — в прекрасных городах с хорошей инфраструктурой. Мы на это нацелены», — подчеркнула во врем заседания Мингорисполкома Наталья Кочанова, [link href=“https://www.sb.by/articles/kochanova-v-minske-budut-stroit-zhile-tolko-dlya-nuzhdayushchikhsya.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] газета «СБ. Беларусь сегодня».

[info_b]Согласно данным Белстата, в июле 2024 года в Беларуси построили 2 тысячи квартир, что на 3,6 тысячи меньше, чем в июне. Всего за семь месяцев с начала года в Республике возвели 20,3 тысяч новых квартир, введя в эксплуатацию 1,9 миллиона квадратных метров.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что специалисты онлайн-площадки объявлений Kufar проанализировали стоимость цен на недвижимость в Минске и во всех областных городах Беларуси в августе и сентябре текущего года. Изучив данные, они обнаружили сокращение количества продаж в целом, а также рассказали, где на сегодняшний день самые маленькие цены на “квадрат”.

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