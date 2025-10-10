Ещё один госбанк снизил проценты на жилищные кредиты для белорусов

Опубликовано: 10.10.2025 08:54 , Обновлено: 10.10.2025

Ещё один белорусский банк - "Белинвестбанк" - существенно снизил проценты по кредитам на недвижимость. Посмотрели, на каких условиях белорусы могут взять кредит на жильё уже с 10 октября.

Ещё вчера банк предлагал белорусам прокредитовать покупку жилья под 15,5% годовых, а уже сегодня проценты по кредиту, согласно информации, размещённой на сайте банка, упали на 0,6 процентных пункта - до 14,9% .

Прочие условия кредитования жилья в банке остались прежними - прокредитовать банк готов не более 90% стоимости жилья, то есть человеку, рассчитывающему на кредит, необходимо накопить не менее 10% от стоимости жилья для первоначального взноса. Срок кредита может варьироваться от 10 до 20 лет.

Напомним, о снижении процентов по кредитам на жильё в октябре ранее также сообщил “Беларусбанк”. Там проценты понизили до 13,75% (ставка рефинансирования плюс 4 процентных пункта).

Однако, как отметил портал о недвижимости realt.by, у “Белинвестбанка” выше коэффициент платежеспособности, чем у “Беларусбанка” - 0,9% против 0,7%. Для клиентов это означает, что при одинаковом доходе в “Белинвестбанке” они могут рассчитывать на большую общую сумму кредита.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что некоторые потенциальные покупатели выказали опасения, что резкое снижение ставок по кредитам на жильё повлияет на стоимость новостроек, особенно, в столичном регионе. Независимый эксперт по недвижимости Наталья Литовская объяснила, почему такая логика “может и не сработать” и кому из белорусов сейчас стоит вкладывать свои кровные в строительство жилья, несмотря на “безумные цены” и стоит ли вообще сейчас рассматривать недвижимость как инвестицию и способ приумножить свои средства.

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