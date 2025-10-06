Эксперт объяснила, кому из белорусов стоит брать сейчас квартиры «по безумным ценам» - «Логика может и не сработать»

🎤 Мнение

Опубликовано: 06.10.2025 11:51 , Обновлено: 06.10.2025

Независимый эксперт по недвижимости Наталья Литовская объяснила, кому из белорусов сейчас стоит вкладывать свои кровные в строительство жилья, несмотря на "безумные цены" и стоит ли сейчас рассматривать недвижимость как инвестицию и способ приумножить свои средства.

Вложение в недвижимость Литовская назвала “традиционной и массовой” для Беларуси стратегией долгосрочных инвестиций. Именно эта стратегия, по мнению эксперта, позволяет выйти с минимумом потерь при очередном “катаклизме”.

Отвечая на вопрос о том, “ждать или брать сейчас по этим безумным ценам”, Литовская объяснила, что работает эта инвестиционная стратегия сейчас лишь для тех, кто готов вкладывать серьёзные суммы и покупать отнюдь не бюджетные новостройки. Квартиры премиум-сегмента, действительно, в отдаленной перспективе могут дать покупателям “осязаемую доходность с великой долей вероятности”.

Если же ваш бюджет на долгосрочные инвестиции - меньше 100 тыс. долларов, то доходность таких бюджетных квадратных метров, по словам специалиста, “мало предсказуема”.

“Варианты новостроек появятся, когда курс доллара начнет расти. Там, где цены на метры привязаны к белорусскому рублю. Вижу, ставки на это делают многие – как только показалось, что курс сдвинулся с трех и пошел вверх, в одном из интересных объектов с оверпрайсом в рублях пошли брони. Но курс снова затормозил – и те, кто рассчитывал на выгоду, либо снял бронь, либо пошел за кредитом”, - рассказала Литовская в своём блоге в Telegram-канале.

По её словам, логика покупателей в данном случае проста: кредиты берутся в рублях, поэтому при росте курса, взят в банке 100 тыс. долларов, через 3 месяца при подскочившей курсе доллара в 3,5 рубля отдавать придётся всего 90 тыс. рублей и закрыть кредит получится меньшей суммой.

“Но эта логика может и не сработать, - предупредила эксперт, указав на “нелогичный” сценарий, по которому ситуация развивалась в этом году. - Все экономисты говорят, что “доллар должен быть по 100-110 российских”, но он упорно плавает в диапазоне 81-84. А у нас, соответственно, около 3 рублей”.

В такой ситуации, по мнению Литовской, может сработать выжидательная тактика - белорусский рынок уже наблюдал такое в прошлом.

“Такая тактика в 2014-м дала свои плоды – в 2016-м рынок оказался на дне. И те, кто не купил на пике выиграли больше, чем те, кто купил на пике и эти два года квартиру сдавал. Эти же люди замечают: доллар уже не тот, понимаем, что если дно и будет, то не уровня 2016-го. Но все же…” - отметила специалист, подчеркнув, что даже инвестиции в недвижимость уже “не такие однозначные, как хотелось бы”.

Именно поэтому, по словам Литовской, людям, которые сегодня вкладывают в недвижимость, стоит “отказаться от идеи доходности” и сконцентрироваться на программе-минимум - сбережении накопленных средств в ликвидных метрах.

А вот тем, кто задумывается от покупке недвижимости для себя, ради приобретения собственных квадратных метров, специалист посоветовала не ждать улучшения условий на рынке.

“Есть возможность докредитоваться или купить сейчас – берём. И дальше не следим за ценником – это не инвестиция, это закрытие базовых потребностей и вложение в долгосрочную безопасность. Нет возможности – ждём и копим”, - посоветовала она, подчеркнув, что её мнение не является “руководством к действию”, а лишь экспертным взглядом на складывающуюся на рынке ситуацию.

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