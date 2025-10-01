Беларусбанк на месяц обрушил ставки по четырём кредитам на жильё. Цены на новостройки взлетят?

Опубликовано: 01.10.2025 11:35 , Обновлено: 01.10.2025

Беларусбанк объявил акцию, в рамках которой существенно снизил ставки по четырём своим кредитам на недвижимость. Акция продлится в течение месяца, и некоторые потенциальные покупатели уже выказали опасения, что это повлияет на стоимость новостроек, особенно, в столичном регионе.

Кредитная акция будет распространяться на новостройки (как строящиеся, так и готовые) от застройщиков. Если вчера ставки по таким кредитам составляли 15,25% (на жильё от госзастройщиков) и 16,5% (у коммерческих застройщиков), то уже сегодня кредит можно взять на более выгодных условиях - под 13,75% (ставка рефинансирования плюс 4 процентных пункта).

Как пояснили в пресс-службе Беларусбанка, на таких условиях с 1 по 31 октября можно заключить договоры по четырём кредитным программам:

Кредит на возведение квартиры в многоквартирном жилом доме - подробные условия на сайте банка по ссылке;

“Ипотека Экспресс” на приобретение квартиры или дома у застройщиков - условия по ссылке;

“Время строить” (ГП «Витебский ДСК», ОАО «Могилевский ДСК») - условия по ссылке;

Кредит на приобретение квартиры или дома у застройщиков - условия по ссылке.

Следует отметить, что пониженная ставка по кредиту не будет ограничиваться акционным месяцем. Ставка на уровне 13,75% устанавливается на всё время кредитного договора и может измениться лишь в случае изменения ставки рефинансирования Нацбанка, причём как в сторону повышения (если ставка Нацбанка подрастёт), так и в сторону понижения (если её понизят).

Цены на новостройки взлетят?

Независимый эксперт по недвижимости Наталья Литовская, комментируя эту новость, назвала это главным страхом тех, кто по каким-либо причинам сейчас не может воспользоваться кредитом от Беларусбанка. Однако, по её расчётам, страхи эти необоснованные.

Ссылаясь на слова неназванного крупного белорусского девелопера, Литовская отметила, что цены на новостройки сейчас и так на пике. “Народ их уже не тянет”, - процитировала она свой источник и привела подробные расчёты того, кто из белорусов сможет “потянуть” кредит от Беларусбанка на новых условиях.

По её словам, человек со средней зарплатой в 3000 рублей до акции мог рассчитывать на кредит в 127-137 тысяч рублей, после снижения ставки до 13,75% максимальная сумма кредита для такого заявителя составит около 150 тысяч рублей . При этом зарплата должна быть официальной, кредитополучатель должен работать в найме, поскольку для индивидуальных предпринимателей и самозанятых требования по ипотечному кредиту в госбанке более строгие, а для заключения договора потребуется 1-2 поручителя, не пенсионеров и с хорошими доходами.

“Поди ещё найди такого (а то и двух)… Это отсекает приличную часть претендентов. Выходит, только очень состоятельные граждане, работающие в найме, могут взять на кредит в 90% от стоимости квартиры. А наш условный гражданин с зарплатой в 3000 рублей на руки может рассчитывать, скорее, на 30-50% от стоимости квартиры в новостройке”, - привела свои расчёты Литовская.

По её мнению, кредит на акционных условиях может заинтересовать скорее тех, у кого есть вся сумма на условную однокомнатную квартиру, поскольку с кредитом они могут позволить себе уже двухкомнатную или даже евротрешку.

Ещё одним фактором, который, по мнению Литовской, сдержит порывы застройщиков поднять цены на новостройки, является достаточно короткий период акции Он, по словам специалиста, ограничит количество претендентов.

“Полагаю, застройщики это осознают и повышать цены не будут. Просто воспользуются возможностью «перекрыть» просадку в продажах, образовавшуюся в последние недели. Да и нет смысла сейчас поднимать, ведь тогда в ноябре-декабре придется устраивать распродажи”, - озвучила своё мнение эксперт.

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