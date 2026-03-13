Эксперт рассчитала 3 сценария, как семье зумеров купить квартиру в Минске - «Придется ужаться»

Опубликовано: 13.03.2026 14:47 , Обновлено: 13.03.2026

Независимый эксперт по недвижимости Наталья Литовская поделилась очередной порцией занятной математики, рассчитав шансы молодой семьи белорусских зумеров обзавестись собственными квадратными метрами. Специалист обрисовала сразу три возможных сценария - каждый со своими особенности и оговорками, но для кого-то может стать рабочим вариантом.

К настоящему времени именно поколение зумеров (то есть тех, кто родился после 1997 года) активно вступает в тот возраст, когда белорусы, согласно официальным данным Белстата, впервые вступают в брак и заводят детей. В идеале этот этап жизни предполагает и переезд из родительского гнезда в собственные квадратные метры. На деле же реализовать план-максимум и обзавестись собственным жильём к 26 годам удаётся далеко не всем.

В результате первым серьёзным испытанием для молодой семьи, съехавшей от родителей на съёмное жильё, становится покупка собственной квартиры. Наталья Литовская в своём Telegram-канале обрисовала для них несколько вариантов кредитования и ещё два альтернативных варианта, раскрыв главные подводные камни каждого из них.

По очереди - только к пенсии

По словам специалиста, дождаться строительства по общей очереди как нуждающиеся в улучшении жилищных условий у молодых людей шансы есть лишь ближе к пенсии. Но это не повод совсем не вставать на очередь - для очередников, даже тех, кто строится за собственные средства, законодательством предусмотрены определённые льготы, в частности, имущественный вычет, что станет для молодой семьи серьёзным подспорьем.

А вот ждать, пока очередь подойдёт, действительно, не вариант. Лучше рассмотреть предложения от госзастройщиков для всех желающих очередников. Самый доступный сейчас вариант, по словам эксперта - 50-метровая евродвушка с паркингом, которые застройщики в современных жилых комплексах предлагают в среднем по 266,6 тысячи рублей . Первым подводным камнем станет то, что такая цена - за голые квадратные метры, без отделки.

Для расчётов шансов молодой семьи взять такую квартиру в кредит , Литовская взяла почти идеальные условия: общий семейный доход порядка 6000 на двоих “чистыми”, минус 1300 рублей за съёмное жильё, итого - 4,7 тыс. рублей, которые придётся растягивать на месяц, оплачивая еду, одежду и прочие бытовые нужды и ещё и откладывать на квартиру мечты.

Даже при таких довольно неплохих вводных накопить хотя бы минимально требуемые банком 10% стоимости квартиры для первоначального взноса, по словам эксперта, молодой семье без помощи родителей удастся с трудом.

Шансы на то, что банк при этом выдаст кредит на оставшиеся 90% эксперт также оценила как маловероятный. Так, если брать кредит в одном из крупнейших банков страны, “Беларусбанка” под ставку 15,25%, ежемесячный платёж выйдет более 3200 рублей . Даже с учётом полагающегося по закону имущественного вычета, это слишком большая сумма, которая, скорее всего, не устроит сам банк.

Фото: realt.by

“Везде нужно будет ужаться в расходах”

Ещё одним рабочим вариантом кредитования может стать новая государственная система строительных сбережений , перезапущенная в Беларуси в конце прошлого года. Но для этого молодой семье также придётся пожертвовать на какое-то время собственным комфортом.

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“Везде нужно будет ужаться в расходах (скорее всего – переехать к родителям, чтобы сэкономить на аренде) на ближайшие 3-5 лет. А это не только зумерам сделать тяжело”, - констатировала специалист, добавив, что на это время точно придётся забыть о рождении ребёнка, поскольку декрет и расходы на ещё одного члена семьи “съест” добрую часть семейного бюджета.

Альтернативой этому может стать программа строительства арендного жилья . По словам Литовской, шансы попасть в эту программу у белорусов будут увеличиваться с каждым годом. Но для минчан этот вариант пока сложно назвать рабочим - очередь на арендное жильё в столице точно будет в разы выше, чем в регионах.

В итоге самым быстрым вариантом обзавестись собственным жильём для молодых минчан пока представляется покупка на вторичном рынке . На покупку условной двушки-хрущёвки нужно будет в среднем порядка 200 тысяч рублей. При наличии денег на первоначальный взнос, по словам эксперта, молодой семье с доходом в 6000 рублей, скорее всего, кредит на покупку одобрят. Максимальный платеж при этом будет около 3000 рублей . Примерно четверть кредита можно будет покрыть за счёт того самого имущественного налогового вычета.

“И можно сразу переехать и по средствам обновлять помещение. Да, не квартира мечты. Да, пока доходы не подрастут, жить придется очень скромно”, - отметила эксперт, признав, что это всё ещё не вариант для тех, у кого совсем нет поддержки родителей и чьи доходы существенно ниже среднего.

Напомним, в прошлом месяце глава государства пообещал в ближайшие пару лет полностью решить вопрос жилья для одной категории белорусов. Речь идёт о «людях в погонах».

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