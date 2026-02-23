Полностью решить квартирный вопрос для одной категории белорусов Лукашенко пообещал в ближайшие пару лет

Опубликовано: 23.02.2026 12:15 , Обновлено: 23.02.2026

В ближайшие пару лет власти Беларуси намерены полностью решить вопрос жилья для одной категории граждан. Речь идёт о «людях в погонах». Такое обещание дал во Дворце Независимости президент Александр Лукашенко. За

Он попросил собравшихся военных «не подводить белорусский народ» и заявил, что помнит об одном из самых насущных вопросов силовиков.

«Вы знаете, что в непростых условиях, в сложной ситуации мы решаем насущнейшие вопросы, которые вы когда-то поставили передо мной, — обеспечение ваших тылов, ваших семей. И прежде всего — квартирный вопрос», — рассказал Александр Лукашенко.

По его словам, для предоставления жилья всем нуждающимся силовикам нужны «огромные деньги».

«И в течение ближайших пары лет мы полностью решим этот вопрос. Люди это видят. И я не помню случая, чтобы кто-то из наших людей сказал, что мы действуем неправильно, обеспечивая наших военных, всех людей в погонах жильём», — пообещал Александр Лукашенко, ещё раз подчеркнув, что и военные не должны подвести.

Ранее правительство Беларуси определилось с планами строительства жилья в 2026 и последующих годах. Так, согласно программе Совмина (Совета Министров), в 2026–2030 годах власти рассчитывают потратить на строительство жилья в Беларуси в 1,7 раза больше денег, чем было заложено на реализацию аналогичной программы на прошлую пятилетку. По расчётам чиновников, в общей сложности за пять лет на эти цели будет направлено не менее 64,4 млрд рублей.

Сколько жилья построят в Беларуси в 2026 году? Совмин утвердил план