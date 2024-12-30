"Дана" не "Дана" - не важно" - Лукашенко рассказал о "бешеных штрафах" застройщику ЖК "Минск-Мир"

Опубликовано: 30.12.2024 12:17 , Обновлено: 30.12.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о "бешеных штрафах", которые, по его словам, выписали по итогам проверки Комитета госконтроля застройщику жилого комплекса "Минск-Мир". Причиной штрафов, как заявил Лукашенко, стали жалобы владельцев квартир в новостройках на качество построенного жилья.

Вопрос качества жилья в ЖК “Минск-Мир” был поднят перед торжественным открытием нового участка третьей линии Минского метрополитена, который как раз проходит через новый жилой комплекс. Лукашенко расспросил председателя Минского горисполкома Владимира Кухарева, как застройщик выполняет свои обязательства.

Тот отчитался, что уже возведено 123 из 150 домов, остальные - “в работе”, как и финансовый центр, и ещё одна школа, которую застройщик также возводит за свой счет и впоследствии обязан будет передать на баланс городу.

Лукашенко потребовал держать на контроле качество возведённого жилья, поскольку, по его словам, Комитет госконтроля после проверки выявил нарушения, из-за чего застройщику пришлось уплатить “бешеные штрафы”.

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“Спрос должен быть со всех железный. Главное - это люди. “Дана” не “Дана” - не важно. Дом построил - должно быть качественно. Не качественно - переделывай”, - процитировала президента его Администрация.

[info_b]Dana Holdings — белорусская группа строительных компаний, основными владельцами которой считается семья сербских бизнесменов Каричей. В Минске компания занимается рядом крупных строительных проектов. В 2020 году компания Dana Holdings/Dana Astra попала под экономические санкции Европейского союза.

В том числе из-за этого в конце прошлого года люди, купившие жилье в новостройках Dana Astra или оформившие кредит под эти цели, столкнулись с неожиданной проблемой - они не могли оформить права собственности на приобретённую недвижимость, не заплатив государству дополнительные 25% из-за контр-санкций Совмина. [/info_b]

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