Белорусам предложили купить синагогу XIX века. Что почём?

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Опубликовано: 25.04.2025 11:37 , Обновлено: 25.04.2025

«БелЮрОбеспечение» выставило на электронные торги весьма необычный лот: здание бывшей синагоги в городе Кобрине Брестской области. Объект, являющийся историко-культурной ценностью, идёт с молотка в рамках исполнительного производства в отношении нынешнего собственника-должника. Стартовая цена — 612 000 белорусских рублей (это чуть более $200 000 по текущему курсу).

Как следует из описания лота на площадке, речь идёт о капитальном строении общей площадью 1068,5 кв. м. по адресу г. Кобрин, ул. Первомайская, 40. По документам здание проходит как «здание специализированное религиозного (культового) назначения». Судя по предоставленным фото, его нынешнее состояние хоть и не плачевное, но требует основательного обновления: обшарпанные стены, пустые оконные проёмы, следы вандализма внутри.

Владельцем указано ООО «Жилстройкомплект».

Фото: e-auction.by

Что нужно знать потенциальному покупателю?

Самое главное — на здание распространяется статус памятника историко-культурного наследия . Это означает, что любые работы (реконструкция, ремонт) потребуют согласования с Министерством культуры и соблюдения строгих требований законодательства об охране наследия.

На синагогу наложен арест следственными органами, а также действует запрещение совершать регистрационные действия.

Фото: e-auction.by

Зданию сопутствует земельный участок площадью 0,5731 га , предоставленный на праве постоянного пользования. Целевое назначение — «для обслуживания здания синагоги» / «размещения объектов религиозного (культового) назначения».

Продажа арестованного имущества в рамках исполнительного производства не облагается НДС .

Перед участием в торгах потенциальный покупатель обязан лично осмотреть объект.

Приём заявок заканчивается 14 мая 2025 года в 16:00. Сами торги пройдут 15 мая с 9:00 до 18:00. Сумма задатка — 61 200 рублей. Срок для полной оплаты победителем — 20 рабочих дней.

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