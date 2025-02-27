Белорусам предложили купить оздоровительный центр с рестораном и пляжем. За сколько миллионов?

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Опубликовано: 27.02.2025 16:04 , Обновлено: 27.02.2025

На сайте по реализации активов российского "Газпрома" сообщили о продаже оздоровительного центра "Алеся", расположенного в Молодечненском районе Минской области на берегу водоема. Комплекс включает спальные корпуса, сауну с бассейном, ресторан и не только. Журналист Telegraf.news посмотрел, за сколько предлагают приобрести недвижимость.

“Газпром” [link href=“https://www.gazpromnoncoreassets.ru/auction/11198-prodazha-ozdorovitelnogo-centra-alesja-raspolozhennogo-po-adresu-respublika-belarus-minskaja/” target=“_blank” rel=“noopener”] уточнил [/link], что этот центр находится недалеко от деревни Петровщина Молодечненского района в “живописном уголке” (от Минска - 50 км) на берегу водоема около Западной Березины. “Алеся” занимается реабилитационно-восстановительным лечением и оказывает санаторно-курортные услуги. Общая площадь земельных участков — 12,84 га.

Фото: belarus-tr.gazprom.ru

Фото: belarus-tr.gazprom.ru

Как сказано на сайте российской компании, на территории центра расположены:

три спальных корпуса (во всех номерах есть душ, туалет, холодильник, телевизор, летом - 135 койко-мест),

сауна с бассейном (18 кв. м),

тренажерный зал,

спортивный комплекс (800 кв. м) для игры в мини-футбол, волейбол, теннис, баскетбол и пр.,

бильярд,

теннисный корт,

бар,

парковка,

оборудованный пляж (летом),

ресторан,

пруд,

беседки, библиотека и не только.

[info_b]С полным перечнем имущества можно ознакомиться [link href=“https://www.gazpromnoncoreassets.ru/fileadmin/tx_msnpa/11197/17395/2._Pril_No_1_Perechen_imushchestva.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link].[/info_b]

Фото: belarus-tr.gazprom.ru

Фото: belarus-tr.gazprom.ru

Комплекс построили в сосновом бору в 2002 году. Стартовая цена оздоровительного центра “Алеся” - 12,011 млн рублей. Заявки на торги пообещали принимать до 12 марта 2025 года, а саму продажу запланировали на 14 марта.

Фото: belarus-tr.gazprom.ru

Почему “Алесю” решили продать, не известно.

В Минске выставили на продажу крупный торговый центр. Что случилось?

Фото: belarus-tr.gazprom.ru

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске выставили на продажу часть торгового центра “Пассаж на Немиге” площадью 656,3 квадратного метра. Сейчас объект арестован, на аукцион его выставили за долги. Наш журналист посмотрел, за сколько хотят продать часть ТЦ.

В центре Минска выставили на продажу часть ТЦ. Сколько хотят?