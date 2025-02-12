В Минске выставили на продажу крупный торговый центр. Что случилось?

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Опубликовано: 12.02.2025 11:23 , Обновлено: 12.02.2025

На аукционной интернет-площадке Beltorgi.by выставили на продажу торгово-развлекательный центр Arena City в Минске. Площадь объекта - 83,8 тыс. кв. м. Журналист Telegraf.news посмотрел, за какую цену предложили купить комплекс.

ТРЦ Arena City расположен по адресу проспект Победителей, 84, на продажу его выставил собственник - ООО “А-Сити”. Начальная стоимость объекта - $74,4 млн . “ТРЦ Arena City представляет собой трехуровневый комплекс объектов недвижимости общей площадью 83852,9 кв.м. Торговый центр выполнен по итальянскому проекту и выделяется своей необычной формой”, - [link href=“https://beltorgi.by/mnogofunkczionalnyij-torgovo-razvlekatelnyij-i-obsluzhivayushhij-kompleks-%C2%ABarena-siti%C2%BB-838529-kvm-adresu-g-minsk-pr-t-pobeditelej-84.html” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link] в описании продаваемого комплекса.

Фото: beltorgi.by

Там также перечислили, что в ТРЦ, помимо гипермаркета Green, автосалона «ШикАвто», фитнес-центра GymExpress, кинотеатра Silver Screen ArenaCity, входит еще больше 70 торговых объектов. “Коэффициент заполняемости ТРЦ Arena City составляет около 98%”, - оценил собственник центра.

Фото: beltorgi.by

Фото: beltorgi.by

Торги запланировали на 18 марта, место проведения - Минск, ул. Уманская, 54. Заявки на аукцион пообещали принимать до 16:00 17 марта.

Фото: beltorgi.by

Кстати, ТРЦ Arena City уже выставляли на продажу летом 2023 года, но покупателей не нашлось. Тогда, в 2023-м, комплекс выставляли на продажу из-за необходимости реконцепции, [link href=“https://belretail.by/news/trts-arena-city-hotyat-prodat-za-mln-no-gotovyi-torgovatsya” target=“_blank” rel=“noopener”] передавало [/link] веб-издание BelRetail.by. Осталась ли причина продажи та же, не известно.

Победителем торгов станет участник, предложивший максимальную цену за лот.

Фото: beltorgi.by

[info_b]Реконцепт – это процесс изменения концепции и стратегии торгового центра с целью улучшения его эффективности и рентабельности.[/info_b]

Фото: beltorgi.by

Ранее Telegraf.news писал, что белорусам в конце ноября 2024 года предложили купить собственную железнодорожную ветку. Аукцион с таким лотом появился на электронной торговой площадке “ИПМ-Торги”. Посмотрели, где и за сколько можно было приобрести собственный кусочек железной дороги.

Под Минском выставили на торги железную дорогу. Сколько попросили?