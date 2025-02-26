В центре Минска выставили на продажу часть ТЦ. Сколько хотят?

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Опубликовано: 26.02.2025 17:53 , Обновлено: 26.02.2025

В Минске выставили на продажу часть торгового центра "Пассаж на Немиге" площадью 656,3 квадратного метра. Сейчас объект арестован, на аукцион его выставили за долги. Журналист Telegraf.news посмотрел, за сколько хотят продать часть ТЦ.

Объявление о лоте [link href=“https://e-auction.by/nedvizhimost/kommercheskaya_nedvizhimost/7-2025-03-00053/?utm_source=realt.by&utm_campaign=news-article-42381” target=“_blank” rel=“noopener”] разместил [/link] отдел принудительного исполнения главного управления юстиции Мингорисполкома на площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение». Стартовая цена - 2,101 млн рублей. При этом для участия в торгах нужно внести аванс в размере 210 тыс. рублей.

Помещение на 656 «квадратов» по адресу ул. Немига, 8-114 расположено на втором этаже ТЦ. Его, к слову, открыли еще в начале нулевых годов, а сейчас он не работает.

Фото: e-auction.by

Часть ТЦ выставили на продажу за долги собственника — компании «Интерэкон-Н». Аукцион запланировали на 18 марта, заявки пообещали принимать до 16:00 17 марта. Кстати, кроме ареста, у объекта есть еще одно обременение - ипотека.

Фото: e-auction.by

Фото: e-auction.by

Как [link href=“https://realt.by/news/article/42381/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказал [/link] интернет-портал Realt.by, жилой комплекс на Немиге строили 15 лет — с 1979 по 1993 годы. Сперва возвели подъезды с квартирами, а затем и торговый центр, который построили рядом с фонтаном.

Фото: e-auction.by

Ранее Telegraf.news писал, что на аукционной интернет-площадке Beltorgi.by выставили на продажу торгово-развлекательный центр Arena City в Минске. Площадь объекта — 83,8 тыс. кв. м. Журналист Telegraf.news посмотрел, за какую цену предложили купить комплекс.

В Минске выставили на продажу крупный торговый центр. Что случилось?