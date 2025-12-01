Беларусбанк продлил акцию по кредитам на жильё. Как вырастет ставка с 16 декабря?

Опубликовано: 01.12.2025 11:27 , Обновлено: 01.12.2025

Беларусбанк продли свою акцию, в рамках которой существенно снизил ставки по четырём своим кредитам на недвижимость. Согласно официальному заявлению пресс-службы компании, акционное предложение продлится до 15 декабря, после чего ставки вернутся к прежнему значению.

Изначально акция Беларусбанка была заявлена всего на месяц, но вот уже во второй раз её официально продлевают.

В рамках акционного предложения взять кредит на строительство квартир или покупку жилья (квартиры или дома) у государственных или коммерческих застройщиков можно по сниженной ставке в 13,75% . Такая ставка будет действовать ещё полмесяца после чего ставки вернутся к доакционным значениям, а именно:

плюс 2,9 процентных пункта на жильё у коммерческих застройщиков - 16,65%,

плюс 1,5 процентных пункта на жильё у государственных застройщиков - 15,25%.

Напомним, в акции участвую четыре кредитные программы банка:

Кредит на возведение квартиры в многоквартирном жилом доме - подробные условия на сайте банка по ссылке;

“Ипотека Экспресс” на приобретение квартиры или дома у застройщиков - условия по ссылке;

“Время строить” (ГП «Витебский ДСК», ОАО «Могилевский ДСК») - условия по ссылке;

Кредит на приобретение квартиры или дома у застройщиков - условия по ссылке.

Беларусбанк на месяц обрушил ставки по четырём кредитам на жильё. Цены на новостройки взлетят?

Независимый эксперт по недвижимости Наталья Литовская, комментируя окончание «акционного» кредита Беларусбанка, отметила, что сам по себе этот факт вряд ли отразится на ценах на новостройки в Беларуси, но ждать некоторого снижения цен к концу года всё же стоит.

“Цены в крупных проектах могут корректироваться из-за того, что уперлись в потолок, и при сезонном спаде интереса покупателей нужно этот интерес как-то подогревать. Так что в декабре ждем всё-таки акций и скидочек – правда, только в больших проектах. От ЖК, в которых продают остатки, акций ждать не приходится даже на самые неликвидные квартиры”, - дала свой прогноз специалист.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Совет министров предложил скорректировать распределение ставок подоходного налога за сдачу квартиры. Узнали, в чём заключаются новации и какие ставки предложили установить на 2026 год.

Совмин предложил по-новому устанавливать налог на сдачу квартир. Какие ставки на 2026 год?