Совмин предложил по-новому устанавливать налог на сдачу квартир. Какие ставки на 2026 год?

Опубликовано: 04.11.2025 11:20 , Обновлено: 04.11.2025

Совет министров предложил скорректировать распределение ставок подоходного налога за сдачу квартиры. Узнали, в чём заключаются новации и какие ставки предложили установить на 2026 год.

Новые ставки прописали в законе “Об изменении законов”, проект которого 4 ноября опубликовали на Национальном правовом интернет-портале. Документу ещё предстоит пройти согласование в Палате представителей, после чего его должен будет подписать глава государства.

Если документ будет принят в нынешней редакции, в этой сфере ожидается некоторое упрощение налогообложения. Сам размер налога на сдачу жилья и недвижимости, как и сейчас, будет напрямую зависеть от региона. Однако, в новой редакции предлагается объединить две категории, упразднив группу “Иные города областного, районного подчинения и поселки городского типа”, присоединив её к группе “Иные населенные пункты и территории”.

В среднем налог “подорожает” на 6% . Вот какие ставки подоходного налога за сдачу квартиры правительство предлагает установить на будущий год:

в Минске – 53 рубля (+3 рубля к ставке, установленной на 2025 год),

в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Минском районе – 49 рублей (+3 рубля),

в Барановичах, Бобруйске, Борисове, Волковыске, Горках, Дзержинске, Жлобине, Жодино, Кобрине, Кричеве, Лиде, Мозыре, Молодечно, Новогрудке, Новополоцке, Орше, Осиповичах, Пинске, Полоцке, Речице, Светлогорске, Слониме, Слуцке, Смолевичах, Сморгони, Солигорске, Фаниполе – 33 рубль (+2 рубля),

в иных населенных пунктах и территориях — 20 рублей.

Ставки налога на гаражи предложили унифицировать. Сегодня ставка напрямую зависит не только от региона, но и от материала, из которого он построен. Если корректировки в законодательство будут приняты, существеннее всего “подорожает” этот налог для владельцев металлических и деревянных гаражей - для них ставка подскочит сразу на 37,5% (на 6 рублей), поскольку сравняется со ставкой на железобетонные или кирпичные гаражи.

Вот какие ставки предложили установить на 2026 год в разных городах Беларуси:

в Минске – 22 рубля (+1 рубль),

в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Минском районе – 19 рублей (+1 рубль),

в Барановичах, Бобруйске, Борисове, Волковыске, Горках, Дзержинске, Жлобине, Жодино, Кобрине, Кричеве, Лиде, Мозыре, Молодечно, Новогрудке, Новополоцке, Орше, Осиповичах, Пинске, Полоцке, Речице, Светлогорске, Слониме, Слуцке, Смолевичах, Сморгони, Солигорске, Фаниполе – 13 рублей (+1 рубль),

в иных населенных пунктах и территориях – 8 рублей.

Налог на сдачу машино-места предложили вынести в отдельную категорию со следующими ставками на 2026 год:

в Минске – 17 рублей,

в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Минском районе – 14 рублей,

в Барановичах, Бобруйске, Борисове, Волковыске, Горках, Дзержинске, Жлобине, Жодино, Кобрине, Кричеве, Лиде, Мозыре, Молодечно, Новогрудке, Новополоцке, Орше, Осиповичах, Пинске, Полоцке, Речице, Светлогорске, Слониме, Слуцке, Смолевичах, Сморгони, Солигорске, Фаниполе – 9 рублей,

в иных населенных пунктах и территориях – 7 рублей.

Повышенные ставки для владельцев больших квартир и домов

Кроме того, как и анонсировал ранее министр финансов, в законопроекте прописали возможность взимания повышенного налога на недвижимость для владельцев больших квартир и домов. Для них прописали более высокую расчетную стоимость одного квадратного метра.

Как и обещал Юрий Селиверстов, ставка предлагается в трёх вариантах. Помимо базовой расчётной стоимости “квадрата”, предлагается:

двукратная ставка для квартир свыше 150 квадратных метров и жилых домов площадью свыше 200 квадратных метров,

трёхкратная ставка для квартир площадью свыше 250 квадратных метров и домов площадью свыше 300 квадратных метров.

Ранее Telegraf.news рассказал, что по расчётам Минфина, повышение налога на недвижимость может затронуть порядка 27 тысяч плательщиков

В Беларуси предложили поднять налог на большие дома и квартиры. Сколько тысяч человек коснётся?