«Один на всю страну». Видео туалета в Гомеле собрало сотни тысяч просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 24.01.2024 18:02 , Обновлено: 24.01.2024

В соцсети TikTok около 700 тысяч просмотров собрало появившееся недавно видео, снятое, как подписал автор, в туалете кафе в Гомеле. Ничего пикантного, просто демонстрация технического прогресса: нажатие кнопки рядом с бачком унитаза запустило круговую смену пленочного покрытия на сиденье. Комментариев этот 12-секундный ролик собрал около восьмисот. Что особенно впечатлило пользователей?

Сам автор smska97 никак не прокомментировал снятое. Зато постарались многочисленные комментаторы под видео.

[link href=“https://www.tiktok.com/@smska97?refer=embed” title=“@smska97” target=“_blank” rel=“noopener”] @smska97 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C?refer=embed” title=“гомель” target=“_blank” rel=“noopener”] #гомель [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7326483365342972677?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - smska” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - smska [/link]

Вот самые, на наш взгляд, «сочные» комменты.

Где это чудо крутится?

Конечно, первым делом задали такой вопрос. Ответили, что видео снято в некоей пиццерии.

На вопрос что ли «один на всю страну?» в обсуждении написали, где еще такие видели: «В “Лодэ”, только там нажимать не надо, достаточно рукой возле сканера провести». И развили тему: «У нас в Минске давно такие туалеты в частных медцентрах».

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Нашелся знаток механизма

«Я занимаюсь их ремонтом. Задавайте свои вопросы»

«Это Керамин делает?»

«Эта крышка надевается сверху на место дырок в чаше унитаза. То есть – хочешь обычную седушку, хочешь эту. А делает Китай. Чаша не важно, от кого».

Видали за границей?

«У нас в Украине, такое “чудо чудное” даже на заправках имеется и уже, много лет», – написала одна девушка. И уточнила, что, в частности, на Одесских. Но, судя по откликам, ей поверили не все.

Кто-то написал, что такие туалеты были во Франции в 1992 году. И в Германии – «такие унитазы давно во всех общественных туалетах в Европе, я видел еще лет 15 назад».

Как работает?

Написали, что «пленку не крутит, она меняется», «а есть еще и – сразу моет».

Как же без шуточек

«О, я там был, но на мне пленка закончилась»

«Они хоть обновляются или просто кружатся одни и те же? Как проверить?»

«За дополнительные деньги можно включить опцию One RULON 360»

«Думаю, если счет идет на секунды, то никто ждать не будет, пока она прокрутит пленку!».

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