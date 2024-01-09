Из Беларуси в Литву пограничники экстрадировали собаку. Что случилось?

🎥 Видео

Опубликовано: 09.01.2024 09:51 , Обновлено: 09.01.2024

В Госпогранкомитет Беларуси через социальную сеть поступило необычное обращение из соседней страны. Гражданка Литвы обратилась с просьбой найти ее четвероногого друга, которой убежал на территорию Беларуси.

«Женщина очень переживала, что ее питомец может погибнуть в такие морозы», рассказали в ГПК.

Сморгонские пограничники откликнулись на просьбу о помощи.

Собаку, по виду уже изрядно замерзшую, пограничники обнаружили около пункта пропуска Котловка. И передали на территорию Литвы.

«Мне уже передали собаку! Большое вам спасибо за помощь, мы очень благодарны – даже словами не передать», – так поблагодарила белорусских пограничников иностранка.

Embedded content

Ранее Телеграф рассказывал, как Дед Мороз из Беловежской пущи приказал пограничникам заставы “Переров” беспрепятственно пропустить Новый год “на Запад”. Пограничники этой заставы несут службу на границе с Польшей.

Белорусский Дед Мороз приказал пограничникам пропустить Новый год в Польшу