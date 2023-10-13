Замените туалетный гель... стиральным порошком. Сколько нужно на одну очистку унитаза?

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Опубликовано: 13.10.2023 11:18 , Обновлено: 13.10.2023

На полках магазинов можно найти множество гелей, которые эффективно удаляют грязь и накипь с унитаза. Проблема возникает, если купленное моющее средство не работает или неожиданно заканчивается. Для таких случаев полезно вспомнить один прием, который быстро выручит вас из затруднительного положения. Все, что вам нужно, — это всего лишь одно средство.

Оказывается, стиральный порошок может работать эффективнее, чем самый лучший туалетный гель. Как же почистить им унитаз? Это совсем несложно.

Все, что вам нужно сделать, это:

слить воду, чтобы увлажнить поверхность;

высыпать в унитаз полстакана стирального порошка или жидкости;

закрыть крышку на 15-20 минут;

тщательно почистить унитаз щеткой;

смыть воду.

Входящие в состав стирального порошка или жидкости компоненты эффективно справятся с известковым налетом и другими загрязнениями на стенках унитаза.

Стоит отметить, что лучше всего подойдет моющее средство для белой одежды. Для еще большего эффекта можно добавить две чайные ложки пищевой соды.

[info_b]А если вы хотите, чтобы в туалете еще и приятно пахло, выберите порошок с ароматизаторами. А еще можно добавить несколько капель натурального масла чайного дерева – оно не только издаст приятный аромат, но и эффективно продезинфицирует унитаз (настоящий убийца микробов, бактерий и вирусов).[/info_b]

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Как еще очистить унитаз от накипи?

Еще один надежный домашний способ избавления от накипи в туалете — уксус . Соедините его с водой в пропорции 1:1.

Добавьте несколько капель любимого эфирного масла, чтобы нейтрализовать неприятный запах спирта. Отлично подойдут лаванда или чайное дерево.

Затем налейте смесь в бутылку с распылителем и распылите на загрязненные участки. В завершение очистите унитаз щеткой и смойте водой.

Кроме того, вы можете использовать смесь пищевой соды и лимонной кислоты . Соедините 1/3 стакана пищевой соды с 1/4 стакана лимонной кислоты, засыпьте в унитаз, перемешайте до появления очищающей пены. Оставьте на полчаса, затем смойте.

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