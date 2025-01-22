Зачем заливать мандариновые шкурки уксусом? Вот как этот лайфхак сэкономит деньги

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Опубликовано: 22.01.2025 10:59 , Обновлено: 22.01.2025

Поклонники простых натуральных решений оценят этот лайфхак по достоинству. Он сделает жизнь ароматнее и приятнее, а еще сэкономит деньги. Не спешите выбрасывать шкурки от мандаринов, они вам еще понадобятся. И доставайте из шкафа уксус. Журналисты Telegraf.news нашли рецепт домашнего чистящего средства.

Оказывается, ненужную на первый взгляд мандариновую кожуру можно использовать с умом. И нет, мы не про цукаты и заваривание шкурок в чае. В ход пойдет “тяжелая артиллерия”. Вы знали, что корочки от этого фрукта идеальны для очистки поверхностей? Сейчас расскажем, как их использовать.

Как приготовить чистящее для уборки из уксуса и мандариновых корок?

Вот простая инструкция:

Соберите несколько горстей кожуры мандарина и поместите их в банку; Затем полейте все спиртовым уксусом; Теперь закройте банку и поставьте в прохладное затененное место минимум на неделю, а лучше на 2-3, чтобы раствор настоялся; Процедите жидкость, которая уже готова к употреблению; Разбавьте водой в пропорции 1:1; Налейте мандариновый уксус в пульверизатор; Натуральное чистящее средство готово.

Как использовать мандариновый уксус?

В разбавленном виде такое изобретение прекрасно подходит для чистки различных поверхностей, эффективно борется с жирными пятнами и обеззараживает. Оно подойдет:

на кухне;

в ванной;

для стекол и зеркал;

для мытья пола - просто добавьте пару капель в ведро;

для мытья стиральной машины;

для обивки мягкой мебели и ковров, чтобы избавиться от запахов.

В чистом виде мандариновый уксус можно использовать точно так же, как обычный:

для удаления известковых отложений;

чистки духовки.

[info_b]Мандариновые корки содержат эфирные масла, которые при контакте с уксусом становятся мощным средством для очищения и освежения. Этот раствор не только прекрасно удаляет жир, но и эффективно борется с неприятными запахами. Уксус в сочетании с цитрусовыми ароматами придаст вашему дому невероятную свежесть, а процесс уборки будет приятным.[/info_b]

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Плюсы лайфхака

Фруктовый уксус имеет нежный аромат, что делает его более приятным в использовании и надолго остается в помещении за счет эфирных масел. А запах цитрусовых всегда ассоциируется с теплом и уютом, чего особенно хочется зимой. Эти нотки также здорово поднимут вам настроение; Кроме того, использование мандаринового уксуса вместо спиртового экологично. Вместо химических средств вы получаете прекрасный натуральный аналог, который ничуть не хуже по свойствам. Это идеальный вариант для тех, кто заботится о собственном здоровье и близких; Важный аргумент, приготовление такого средства своими руками сэкономит семейный бюджет. Все, что вам нужно — это остатки от мандаринов, которые обычно отправляются в мусор, и дешевый уксус, литр которого на полках белорусских магазинов не обойдется больше, чем в 2 рубля; И еще один интересный факт: кошки не переносят запах мандаринов, поэтому кожура станет отличным отпугивающим фактором. Если питомцы любят грызть комнатные растения, положите в горшок пару корочек.

Что еще можно сделать из мандариновых шкурок?

И хотя Новый год уже позади, запомните эту идею на будущее: мандариновые кожурки являются отличной основой для создания рождественских украшений. Например, из них можно сделать милые домашние свечи, которые наполнят комнату чудесным ароматом и придадут ей уюта.

Свечи из мандариновой кожуры

Просто разрежьте мандарин пополам острым ножом; Затем аккуратно достаньте мякоть ложкой; В полые половинки налейте немного оливкового масла и погрузите в него фитиль, отрежьте его до нужной длины.

Если оливкового масла не оказалось, используйте маленькие чайные свечи и положите в них кожурки мандаринов. Если туда же отправить еще и гвоздику, под воздействием тепла свечи начнут издавать необычный пряный аромат.

Мандариновый сироп от кашля

Еще одно классное применение мандариновой кожуры - самодельный сироп от кашля.

Просто натрите кожуру мандарина; Посыпьте ее сахаром и оставьте на несколько дней.

По истечении указанного времени употребляйте такой густой сироп, как только заметите у себя признаки кашля или охриплости голоса. Чтобы усилить лечебный эффект сиропа, вместо сахара можно использовать мед, а в кожуру мандарина добавить мелко натертый имбирь и корень куркумы.

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