Как сделать домашний "суперклей"? Смешайте эти 4 ингредиента - и склеить дерево, пластик и керамику не составит труда

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Опубликовано: 08.01.2025 09:38 , Обновлено: 08.01.2025

Необходимость склеить какие-то вещи в тот или иной момент появляется у каждого человека. Чаще всего для этого покупают различные виды клея в магазине, однако они не всегда срабатывают безотказно. К счастью, можно всегда попробовать приготовить клей самостоятельно. В TikTok показали "дедушкин" рецепт из 4 ингредиентов, который отлично подойдёт для дерева, пластика, ткани, бумаги, кожи и других поверхностей. Журналист Telegraf.news узнал, насколько эффективен такой клей.

Немногие знают, но отличный и эффективный клей, который идеально подойдёт для многих внутренних работ, можно приготовить дома из доступных ингредиентов. Таким рецептом поделился в TikTok блогер-лайфхакер с ником sovetyotpalycha, который ведёт блог “Советы от Палыча”.

“Этот клей будет склеивать всё: дерево, бумагу, кожу — всё, что хотите. Работает просто отменно”, — заверил автор видеоролика.

По его словам, этот рецепт клея “дедушкин”, и раньше он назывался столярным клеем. Кроме воды, он включает ещё 3 ингредиента, которые можно найти на кухне и в аптечке.

Вам понадобятся:

3 ст. л. кипятка,

1 ст. л. уксуса 9%,

1 ч. л. глицерина,

30 г желатина.

Смешайте все ингредиенты до однородной консистенции, и клей готов к использованию. Хранить его стоит в стеклянной банке с крышкой и использовать по мере необходимости. Если клей засохнет, его можно растопить феном или на водяной бане. Такой клей прозрачен и практически не виден на поверхности.

https://www.tiktok.com/@sovetyotpalycha/video/7280568692855819526?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9&t=1736312817611

Пользователи соцсети отнеслись скептически к рецепту, посчитав, что он вряд ли сработает. Многие принялись сочинять шутки о том, что склеили таким клеем дом и ковш экскаватора, а кто-то посетовал на то, что блогер не продемонстрировал эффективность клея в деле. Однако нашлись и те, кто знаком с этим рецептом и заверил, что он действительно работает.

«И совсем не смешно. Это работает, и не просто, а шикарно клеит. Уже проверено», — написал один из комментаторов.

«Так это казеиновый клей, при Союзе очень распространён был, сейчас уже наверное никто и не использует его», — высказался ещё один пользователь.

«Хороший клей, я бы сказал даже, что это домашний суперклей», — ещё один комментарий под видео.

“Таким клеем уже не раз пользовался. Дерево клеит отлично… хрен руками разорвёшь, а пластик клеил как-то не очень, хотя, может, у меня так получилось просто”, - поделился своим опытом ещё кто-то в комментариях.

Насколько клей эффективен?

Журналист Telegraf.news нашёл рецепт данного клея и в других источниках. В некоторых из них о нём рассказали более детально. Например, автор YouTube-канала для домашних мастеров и самодельщиков “Генератор идей” продемонстрировал, как работает клей на древесине спустя 2 часа после нанесения.

Чтобы отделить один брусок от другого, пришлось приложить немало усилий, но, по словам автора видеоролика, если клей выдержать больше 2 часов, он будет ещё более стойким и не уступит по своим свойствам ПВА. Блогер подчеркнул, что клей водостойкий, и, кроме того, его можно использовать для тканей и стекла.

“Простой рецепт, который поможет сэкономить вам деньги, вам не придётся покупать в магазине клей для резины или пластика”, - написал автор под видео.

Другие комментаторы предложили свои домашние рецепты и хитрости по использованию клея.

“Пенопласт с растворителем тоже хорош, но только для твёрдых поверхностей. Крошится на изгиб”, - написал один из пользователей.

“Растворитель и пенопласт - отличный клей”, - вторил другой.

“Сода и клей “Момент” сильнее этого и клеит всё, даже пластик и железо на машине”, - написал кто-то.

Ранее Telegraf.news писал о том, что каждый из нас, наверняка, сталкивался с ситуацией, когда клей попадает на кожу. И оттереть его без последствий для рук или других частей тела бывает ну очень сложно — особенно если это по-настоящему “термоядрный” суперклей с едким запахом или даже просто всем известный клей момент. Но мы нашли несколько простых и эффективных способов избавиться от клея на коже. Для этого понадобится немного воды и еще кое-что.

Как легко убрать клей с кожи? Просто протрите ее этими домашними средствами

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