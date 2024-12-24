Как быстро освежить диван перед праздниками? Эти 4 продукта избавят от запаха и жирных пятен

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Опубликовано: 24.12.2024 11:20 , Обновлено: 24.12.2024

Диван — центр притяжения во многих квартирах и домах белорусов. Его частая эксплуатация неизбежно оставляет видимые загрязнения, от которых перед Новым годом хочется быстро избавиться. Освежить диван можно и без использования агрессивных средств и вызова химчистки. Достаточно вооружиться несколькими продуктами из вашей кухни. Этот комплекс проверенных трюков быстро очистит и освежит диван.

Чтобы диван выглядел свежим и радовал глаз долго, за ним следует ухаживать. Кроме регулярной уборки пылесосом, стоит отказаться от привычки есть на диване, а также быстро реагировать в случае появления пятен. Однако если ваш диван явно нуждается в чистке, не обязательно вызывать химчистку или использовать покупные средства для борьбы с пятнами. Благодаря простым, но эффективным трюкам и доступным средствам вы сможете эффективно очистить все проблемные места дивана, вернув ему свежесть, цвет и чистоту.

Первый шаг пропылесосить

Прежде чем приступать к каким-либо процедурам с использованием средств, начните с тщательной очистки дивана пылесосом. Используйте пылесос с насадкой для мягкой мебели, чтобы удалить пыль, шерсть животных и крошки. Если на вашем диване есть съемные подушки, обязательно пропылесосьте и пространство под ними. Это поможет избежать втирания грязи в ткань при очистке дивана.

Чистка дивана пищевой содой - быстрое освежение

Пищевая сода — одно из самых универсальных чистящих средств. Она поможет удалить не только пятна, но и неприятные запахи. Если на диване нет сильных загрязнений, но его необходимо освежить, посыпьте всю поверхность тонким слоем пищевой соды.

Оставьте на 20-30 минут, затем тщательно пропылесосьте диван, удалив порошок вместе с впитавшейся грязью.

Если диван покрыт стойкими пятнами, смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды, чтобы получить пасту. Нанесите ее на пятно и аккуратно потрите щеткой, затем протрите влажной тряпкой и оставьте высыхать.

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Уксус и вода - идеальное средство для подлокотников и спинок

Уксус – еще одно натуральное средство, которое не только эффективно удалит пятна и освежит материал обивки дивана, но и окажет дезинфицирующее действие. Идеально подходит для удаления стойких загрязнений с подлокотников и спинок сидений.

Приготовьте раствор воды и уксуса в пропорции 1:1. Обмакните в него мягкую ткань, аккуратно отожмите лишнюю воду и протрите испачканные места. После чистки дивана протрите это место влажной тряпкой, чтобы удалить запах. Не забывайте промакивать очищенные места сухой тканью, чтобы избежать излишнего намокания мебели.

Газированная вода для свежих пятен

Если на диване появилось свежее пятно, газированная вода может оказаться незаменимой. Важно действовать немедленно. Просто налейте на пятно небольшое количество газированной воды и аккуратно вытрите его бумажным полотенцем. Пузырьки помогут поднять грязь с поверхности ткани и не дадут ей проникнуть вглубь дивана. Однако этот метод работает с только-только появившимися пятнами.

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Лимонный сок освежит цвет дивана

Лимон не только удаляет пятна и придает приятный аромат, но и освежает цвета. Он идеально подходит для диванов, ткань которых слегка выцвела. Использовать этот метод домашней уборки очень просто. Смешайте столовую ложку лимонного сока с литром воды. Обмакните в смесь тряпку, хорошо ее отожмите и протрите поверхность дивана. Можно также наносить лимонную воду пульверизатором.

Особенно хорошо этот метод подойдет для светлых тканей, поскольку лимонный сок обладает легким осветляющим эффектом.

Пар для глубокой чистки дивана

Если у вас есть отпариватель, вы можете использовать его мощность, чтобы освежить диван. Это не только улучшит внешний вид мебели, но и глубоко очистит материал.

Пар эффективно удаляет грязь, бактерии и запахи. Протрите отпаривателем всю поверхность дивана, а затем дайте высохнуть. Не забудьте проверить на небольшом участке, хорошо ли ткань реагирует на горячий пар. Только после такой проверки используйте отпариватель для очистки всей поверхности дивана.

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