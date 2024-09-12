Зачем заклеивать помидоры пластырем? Повар раскрыл секрет, как это влияет на их сочность

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Опубликовано: 12.09.2024 09:25 , Обновлено: 12.09.2024

Хотите, чтобы ваши помидоры долго не портились, а оставались сочными и вкусными? Известный американский шеф-повар раскрыл секретный трюк, который поможет вам сохранить их свежесть на несколько дней дольше. Понадобится всего лишь небольшой кусочек пластыря.

Помидоры - одни из тех овощей, которые портятся довольно быстро и нам приходится их выбрасывать.

Многие специалисты уверяют, что срок годности томатов не продлевается в холодильнике, и лучше всего хранить их в проветриваемом месте, в тени, но при температуре, близкой к комнатной. Но там они тоже сохранятся в хорошем состоянии лишь несколько дней. К счастью, есть нетривиальные, но действенные способы продлить жизнь помидоров.

Томаты с плодоножками

Элемент, на который следует обратить внимание, - плодоножка. По плодоножке можно определить, свежий ли помидор вы покупаете с самого начала. Если плодоножка зеленая и хорошо прикреплена, то помидор, скорее всего, достаточно свежий.

Плодоножки не следует отрывать и выбрасывать, утверждает портал о еде Smakosze. Они сохраняют свежесть и упругость помидоров. Когда вы удалите плодоножки, вы увидите оголенный «пупок» овоща. Именно оттуда выходит влага и попадают микроорганизмы.

Как продлить свежесть помидоров c помощью пластыря?

Однако есть способ продлить жизнь помидорам без веточек. Для этого нужно заклеить тот самый “пупок”. Такой способ открыл американский шеф-повар Джей Кенджи Лопеc-Альт (J. Kenji López-Alt), когда провел свой эксперимент.

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Джеймс Кенджи Лопес-Альт - американский шеф-повар и кулинарный писатель. Его первая книга «Лаборатория еды: Улучшаем готовку с помощью науки» стала коммерческим и критическим успехом, войдя в список бестселлеров New York Times и получив в 2016 году премию Фонда Джеймса Бирда за лучшую кулинарную книгу по общей кулинарии. Кулинарная книга стала продолжением колонки Лопеса-Альта „The Food Lab“ в блоге Serious Eats.

Лопес-Альт известен тем, что использует научный метод в своей кулинарии, чтобы улучшить популярные американские рецепты и объяснить науку приготовления пищи.

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Так, кулинар заклеил место крепления плодоножки к томату небольшим кусочком клейкой ленты (скотчем), чтобы влага не могла пройти через получившийся барьер и сохранить помидоры пухлыми и сочными. По его словам, он провел эксперимент с более чем 30 помидорами — и каждый раз они оставались свежими дольше, чем другие.

Таким образом Джеймс Кенджи Лопес-Альт доказал, что способ с заклеиванием “пупка” действительно рабочий.

[info_b]Отметим, что при производстве скотча используют полипропилен, вспененный полиуретан и полиэтилен. Поэтому крепление клейкой ленты к помидорам может быть небезопасным.

А вот пластырь, который мы клеим на кожу и раны, помидорам навредить не должен.

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Эту ошибку в хранении томатов допускают многие. Куда положить, чтобы не испортились?

Как лучше хранить помидоры — “пупками” вверх или вниз?

К слову, американский шеф-повар провел еще один эксперимент, чтобы томаты оставались свежими подольше. Он взвесил овощи, а затем одну часть положил плодоножками вверх, а другую — плодоножками вниз.

В итоге, по его словам, помидоры, хранившиеся в течение трех дней плодоножками вниз, потеряли от 1 до 2 % своего веса, а те, что хранились плодоножками вверх, потеряли до 7 %.

Фото: seriouseats.com

“Короче говоря: удалите плодоножки у своих помидоров и храните их “пупками” вниз на плоской тарелке. Если они очень спелые и вы собираетесь съесть их в течение дня или двух, храните их при комнатной температуре. Если вы планируете съесть их позже на неделе, храните их в холодильнике, а перед подачей на стол дайте им вернуться к комнатной температуре”, — посоветовал специалист.

Народные способы хранения томатов

Есть и другие методы хранения помидоров, которые используют многие люди — и остаются довольными. Вот некоторые из них.

В опилках

Этот метод подходит, если вы собрали урожай незрелых помидоров и хотите, чтобы они дозрели. Перед хранением обязательно отсортируйте плоды. Лучше укладывать томаты в ящики в один ряд, а не штабелем, следя за тем, чтобы плодоножка была направлена вверх. Затем насыпьте слой опилок и снова уложите помидоры.

[info_b]Опилки будут впитывать лишнюю влагу, что позволяет хранить помидоры не только в погребе, но и, например, на балконе. Главное — накрыть ящики, чтобы солнечные лучи не попадали на плоды.[/info_b]

В газете (бумаге)

Оберните каждый помидор в газету или бумагу. Укладывайте томаты в один или два ряда, оставляя хвостики направленными вверх. Этот способ особенно хорош для хранения незрелых помидоров, которые могут сохраниться до новогодних праздников.

[info_b]Не забывайте периодически менять газеты, так как они будут впитывать влагу. Этот метод подходит для квартир, можно разместить томаты даже на кухне.[/info_b]

В горчице

Этот способ подходит даже для спелых помидоров. Используйте стеклянные банки объемом 2-3 литра. Приготовьте сухой горчичный порошок. Промойте и подсушите помидоры, лучше удалить хвостики. Укладывайте их в банки слоями, посыпая каждый слой горчичным порошком и прокладывая бумажными листами. Закройте банки крышками и храните в прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

[info_b]Спелые помидоры могут сохранять свой аппетитный вид в течение нескольких месяцев.[/info_b]

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