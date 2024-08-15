Эту ошибку в хранении томатов допускают многие. Куда положить, чтобы не испортились?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 15.08.2024 16:16 , Обновлено: 15.08.2024

Многие потребители овощей хранят их в холодильнике. И действительно, это один из самых простых и доступных способов сохранить свежесть продуктов надолго. Тем не менее, вопреки представлению многих, это место совсем не подходит для помидоров. Так где же их хранить, чтобы они сохраняли свой вкус и свежесть дольше?

Независимо от того, выращиваете ли вы помидоры самостоятельно или покупаете их на рынке либо в магазине, необходимо не забывать правильно их хранить. Обеспечив должные условия хранения томатов, вы не только сохраните их вкусовые качества, но и сможете уберечь продукт от скорой порчи.

Многие белорусы инстинктивно кладут помидоры в холодильник, что является далеко не лучшим решением.

Почему помидоры нельзя класть в холодильник?

Многие овощи нужно хранить в холодильнике, но это не относится к томатам. Наверняка вы и сами могли наблюдать, что помидоры из холодильника быстро плесневеют и теряют свой вкус, становясь “стеклянными”. Это обстоятельство могло показаться случайностью либо знаком не очень качественного продукта, но на самом деле всё дело в особом ферменте, который содержится в помидорах.

Он плохо реагирует на холод, вызывая разрушение клеточных мембран и превращая плод в кашу и мучнистую массу.

Ещё больше ухудшает качество помидоров их хранение в пакете. Поместив овощ туда, вы создаёте для них наихудшие условия, поскольку перекрываете свободный приток воздуха, что будет способствовать образованию влаги (и как следствие, плесени).

Как хранить сухие грибы, чтобы не испортились? Вот почему стеклянная банка — плохая идея

Как хранить помидоры правильно?

Независимо от того, покупаете ли вы спелый или неспелый помидор, его следует хранить при комнатной температуре.

Чтобы помидоры не перезрели, став чересчур мягкими, держите их подальше от резкого солнечного света.

Хорошим решением будет размещение овощей в затенённом месте на столешнице, например, в плетёных или керамических корзинах с отверстиями. Таким образом вы обеспечите томатам свободный доступ воздуха и их легко будет доставать.

Что делать с перезревшими помидорами?

Те, кто выращивает помидоры на приусадебном участке, нередко сталкиваются с проблемой их перезревания. Нередко урожай оказывается настолько богатым, что употребить его быстро не получается, а плоды при этом становятся мягкими и непригодными для салатов.

В этом случае вы можете приготовить из них кетчуп либо томатную заправку, а также использовать для приготовления пиццы.

Если вы понимаете, что не сможете съесть овощи в ближайшее время, то прежде чем они размякнут, вы можете заморозить их. Да, замороженные помидоры не будут так вкусны, как свежие, однако вы можете с успехом их использовать при приготовлении пиццы, запечённых отбивных и других блюд.

Если вы не можете съесть все свои последние помидоры с грядки, прежде чем они превратятся в кашу, у нас есть для вас хорошие новости: их можно заморозить. Как заморозить помидоры?

Для начала бланшируйте целые помидоры, прокипятив их в течение 30 секунд, чтобы снять кожицу.

Нарежьте их кольцами и разместите на подносе, устланном пищевой плёнкой (чтобы овощи не прилипли к доске), после чего отправьте в морозильную камеру. Когда помидоры подмёрзнут и “схватятся” сгрузите их в пакеты, пригодные для заморозки, и отметьте дату хранения.

Замороженные помидоры можно хранить в морозильной камере до 12 месяцев (если дольше, они потеряют свой вкус).

Ранее Telegraf.news писал о том, что в сезон огурцов многие белорусы предпочитают запастись этими овощами впрок и подолгу хранят их в холодильнике. Однако нередко в таком случае приходится констатировать их быстрое увядание и порчу. Пользовательница TikTok поделилась найденным на просторах интернета способом хранения огурцов в холодильнике, после которого они остаются свежими даже спустя несколько недель. Что нужно делать?

Огурцы в холодильнике быстро вянут? Вот что нужно делать, чтобы оставались свежими больше 3 недель