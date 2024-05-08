Зачем полоскать рот растительным маслом? Вот как эти неочевидные свойства продукта помогут не только на кухне

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Опубликовано: 08.05.2024 09:44 , Обновлено: 08.05.2024

Ассортимент растительного масла на прилавках магазинов очень широк, но вы едва ли заходили дальше идей использовать масло, кроме как заправлять им салат либо что-то на нём пожарить. Вы удивитесь, но у этого продукта есть целый ряд неочевидных свойств, которые вы сможете применить с пользой для себя. Сейчас расскажем обо всём подробнее.

Что общего между белыми зубами, освежающим кофе, пропиткой дерева и кожаной обувью? Правильно… растительное масло. Звучит как ерунда? Не спешите выносить такие суждения, пока не прочитаете эти полезные советы.

Масло для зубов, древесины и кофе

Вы удивитесь, но растительное масло может помочь сберечь белизну зубов. В частности, для этих целей сгодятся льняное или подсолнечное масло холодного отжима. Если вы будете регулярно полоскать рот одним из них, то сможете улучшить цвет своих зубов. Полезные изменения могут также проявиться по и на дыхании. Полоскание горла маслом может способствовать его свежести.

Еще одно неочевидное применение растительного масла — пропитка древесины. В данном случае золотистая жидкость хорошо подойдет как для небольших предметов (например, разделочных досок), так и для гораздо больших поверхностей (например, полов). В первом случае стоит обратиться к рафинированному рапсовому или подсолнечному маслу. Размазываем его по поверхности предмета, оставляем на несколько минут, а затем смываем под проточной водой. Доска, обработанная таким способом, прослужит нам долгие годы. Вы можете сделать то же самое, чтобы защитить деревянные полы, столы и стулья.

Ещё одним удивительным рецептом использования масла станет его добавление в кофе. Небольшое количество рапсового масла в кофе усилит стимулирующее действие напитка на организм и… снизит ваш аппетит. Этот рецепт наверняка оценят люди, сидящие на диете.

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Использование масла в быту и для ухода за кожей

Обручальное кольцо застряло у вас на пальце и не снимается? У вас закончилось средство для снятия макияжа? Нет причин для паники. Это примеры экстренных ситуаций, в которых на помощь приходит растительное масло, присутствующее на каждой кухне. В первом случае просто обильно смажьте палец и украшение снимется легче. Смазывающие свойства масла можно использовать и в других бытовых ситуациях: для смазки скрипучих петель дверей или шкафов или для смазывания поверхностей, с которых не хотят отклеиваться старые наклейки.

Ватный диск, смоченный маслом, удалит макияж с лица так же эффективно, как и косметическое молочко. Недаром масло используют в косметологии, и решением этой загадки является его богатое содержание витаминов и кислот омега-3. Более того, их наличие означает, что масло (точнее, льняное масло) также отлично подходит для предотвращения образования воспалений в мышцах и устранения мышечных болей. Это, в свою очередь, является дополнительной ценностью для людей, ведущих активный образ жизни.

Говоря о косметике… Растительное масло также можно использовать для смягчения кутикулы вокруг ногтей. Для этого нанесите на кутикулу немного масла и аккуратно помассируйте. Если вы будете делать это регулярно, то кожа вокруг ногтей перестанет шелушиться, и они будут иметь очень ухоженный и здоровый вид.

С помощью масло вы можете также продлить жизнь кожаной обуви. Вотрите небольшое количество масла в материал и наслаждайтесь не только большей прочностью и устойчивостью к внешним факторам вашей обуви, но и более привлекательным внешним видом.

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