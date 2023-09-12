Зачем осенью варить каштаны? Понадобится всего 10 штук и 15 минут

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Опубликовано: 12.09.2023 10:24 , Обновлено: 12.09.2023

Осенние прогулки по паркам и лесам наполнены уютной атмосферой, насыщенной запахом свежей листвы и приятным шуршанием под ногами. Но что, если сделать этот опыт еще полезнее? Во время одного из променадов соберите несколько каштанов, а придя домой — сварите. Так вы раскроете полезные свойства плодов.

Ранее Телеграф писал о том, что если разложить каштаны на подоконнике, они отпугнут от дома неприятных существ. Однако это не единственный способ их применения.

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Оказывается, на основе этих плодов можно приготовить отличный… шампунь. Однако стоит помнить, что недозрелые каштаны могут быть ядовиты. Только после правильной обработки они проявляют нужные свойства.

Как приготовить шампунь из каштанов?

Каштаны могут помочь ухаживать за волосами осенью, так как оказывают восстанавливающее действие на пряди. Регулярное применение шампуня на основе этих плодов улучшит состояние и блеск волос. Более того, это средство способно укрепить их корни, пишет Gazeta.

[info_b]Каштаны прекрасно мылятся благодаря присутствующим в их составе сапонинам. Именно эти вещества образуют густую пену и способствуют мягкому очищению кожи головы и волос.[/info_b]

Для приготовления шампуня понадобится около 10 каштанов. Лучше всего перед обработкой замочить их в воде и оставить на ночь, чтобы они немного размягчились. Только после этого приступайте к работе:

Очистите каштаны от кожуры, измельчите ножом или натрите на терке. Налейте в кастрюлю один стакан воды и доведите до кипения. Добавьте каштаны и варите около 10 минут. По истечении этого времени выключите конфорку и процедите жидкость. Лучше всего перелить ее в бутылочку из-под шампуня. После того как настой остынет, вымойте волосы, тщательно втирая его в кожу головы. В завершение ополосните волосы.

А из оставшихся сделайте домашнее мыло

Если у вас получиться собрать много каштанов, то их можно использовать для приготовления мыла.

Очистите 10 предварительно замоченных каштанов, добавьте 200 мл воды и взбейте до состояния гладкой пасты. Затем кипятите в течение 3 минут, постоянно помешивая.

Кроме того, осенью эти плоды с легкостью могут заменить стиральный порошок!

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