Отошла резинка-уплотнитель в холодильнике? На «АТЛАНТе» ответили, можно ли спасти ее феном. А почему нельзя клеем?

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Опубликовано: 21.04.2025 11:26 , Обновлено: 05.08.2025

Холодильник стал хуже морозить, а продукты в нем быстро портятся? Дело может быть в дряблом, а то и дырявом резиновом уплотнителе, который пропускает воздух. Многие белорусы сталкиваются с такой проблемой и пытаются решить ее самыми очумелыми способами: греть манжету феном или крепить ее на суперклей и даже скотч. Специалисты завода "АТЛАНТ" развенчали популярные мифы и показали, на чем на самом деле держится резинка.

Почему нельзя клеить и греть?

Эксперты предприятия сразу сказали, что на их холодильниках “ничего клеить не надо”. Как и прогревать резину феном, чтобы она лучше сцепилась с дверкой (метод умелых и находчивых из интернета).

Некоторые пользователи Сети уверены, что можно нагреть резинку холодильника феном, чтобы она лучше прилегала к дверце

“Если бы там был клей, вы бы этот уплотнитель не сняли. Возможно, в старых моделях 20-30 лет назад, когда резина держалась на шурупах и клею, такое еще осталось. А в современных холодильниках такого нет”, - заверил начальник отдела продаж ЗАО “АТЛАНТ” Владимир Щетникович.

И продемонстрировал, как на самом деле крепится уплотнитель.

Фото с завода "АТЛАНТ". Telegraf.news/Алексей Смоленский

“Посмотрите, он съемный и загоняется в пазы. Потребитель может самостоятельно его снять, купить новый и так же вставить”, - показал Владимир Щетникович и пообещал, что справится любой человек без помощи мастера.

Он также добавил, что это касается абсолютно всех моделей “АТЛАНТ”.

[info_b] А что у конкурентов? Мы изучили несколько более-менее современных холодильников других марок — и также не обнаружили никакого клея. Уплотнитель там аккуратно заправлен в специальные пазы.

Проверьте и вы свой холодильник: прямо сейчас откройте дверцу и осмотрите резинку. Кто знает, может, и вас ждет мини-открытие? [/info_b]

“Антибактериальная защита”

“В новых изделиях мы предусмотрели момент замены резинового уплотнителя, — подчеркнул специалист и добавил: — Более того, применили дополнительную технологию антибактериальной защиты в уплотнителе, ручках и внутреннем шкафу холодильника. Смысл в том, что резина - это материал, который соприкасается с металлом и пластиком. Специальные безвредные добавки не позволяют образовываться лишним бактериям и плесени.

Однако это совсем не значит, что за манжету не надо протирать от крошек и остатков еды, добавила начальник управления маркетинга и организации продаж ЗАО “АТЛАНТ” Валерия Погула.

Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

Как проверить холодильник на герметичность?

В интернете гуляет много способов испытать резинку на плотность прилегания к холодильнику. Самый популярный - зажать купюру, потянуть и посмотреть, насколько легко она вытаскивается. Если с усилием - то, как уверяют в Сети, можно быть спокойными. А вот если легко - это якобы повод задуматься о ее замене.

Скриншот с Yotube-канала Smart Fox

Узнали, что думают о данном методе на “АТЛАНТ”. Нам ответили, что “за все время отзывов такого не встречали”. И сделали предположение, что это придумали какие-то “фанатики”.

“Это поливинилхлорид. Внутри него есть магнитная вставка, за счет которой и держится сам уплотнитель. Кроме того, холодильник работает за счет разницы температур, поэтому дверь сильно присасывается. То же самое с морозильной камерой”, - конкретизировал Владимир Щетникович.

Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

И дополнительно акцентировал внимание на отжимных ручках, благодаря которым сегодняшние холодильники стало намного проще открывать. Причина все в той же сильной тяге.

Где купить резиновый уплотнитель?

Эксперты завода “АТЛАНТ” заверили, что с поиском новой манжеты тоже не должно возникнуть трудностей. По их словам, приобрести новую можно в любом магазине бытовой техники либо заказать в сервисном центре.

Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

Ранее журналисты Telegraf.news задумывались о том, из чего на самом деле сделан холодильник. И им удалось удовлетворить свое любопытство. Команда нашего информационного агентства отправились на завод «АТЛАНТ» и заглянула туда, куда обычным покупателям вход закрыт. Специалисты не только объяснили, какой материал внутри стенок холодильника, но и рассказали, что значит «отдать его на органы».

«Дорогой материал» — На заводе «АТЛАНТ» рассказали, что в стенках белорусских холодильников