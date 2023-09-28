Зачем натирать новые туфли дезодорантом? Избавит от болезненной проблемы

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Опубликовано: 28.09.2023 12:48 , Обновлено: 28.09.2023

Идеально подобранный размер, удобный фасон и натуральные материалы - всё это гарантирует комфорт вашим ногам и отсутствие мозолей и натираний только в теории. На практике же всё очень индивидуально и даже ваши любимые туфли или босоножки в какой-то момент могут доставить неприятные ощущения. Однако, их можно избежать, воспользовавшись... твёрдым дезодорантом!

Очень скоро осень возьмёт своё и всем нам из удобных балеток и легких сандалий придётся переобуваться в туфли и ботинки. Кто-то, наверняка, захочет приобрести новую пару обуви, а значит неизбежно столкнётся с вечной проблемой – мозолях на пятках и чувства дискомфорта от, казалось бы, таких удобных при первой примерке туфлей или ботинок.

Необычным и весьма полезным в преддверии осени лайфхаком поделился TikTok-блогер Константин Нечетов, который известен в соцсети под ником nechetoff. По его словам, избавить от болезненных ощущений при ходьбе может обычный твёрдый дезодорант, если воспользоваться им не по прямому назначению, а просто смазать им то место, которое натирает.

[link href=“https://www.tiktok.com/@nechetoff?refer=embed” title=“@nechetoff” target=“_blank” rel=“noopener”] @nechetoff [/link]?Что делать если обувь сильно натирает ногу?[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7274536045859900161?refer=embed” title=” оригинальный звук - Константин Нечетов” target=“_blank” rel=“noopener”] оригинальный звук - Константин Нечетов [/link]

Как отметили зрители в комментариях, этот лайфхак действительно работает, но только не в «запущенных» случаях: если вы уже натёрли обувью мозоль, тереть её чем-либо бесполезно, нужно уже лечить рану. А вот предотвратить мозоли таким образом и правда можно.

Более того, пользователи соцсети отметили, что ещё до того, как твёрдые дезодоранты получили широкое распространение, от мозолей спасались аналогичным образом, только на тирания использовали обыкновенную свечку, парафин, глицерин или мыло. Всё дело в том, что все эти вещества улучшают скольжение и предотвращают повреждение кожи, из-за которых и возникают мозоли на ногах.

Почему появляются мозоли на ногах?

[info_b]Мозоли на ногах возникают в результате длительного механического воздействия на кожу. Из-за продолжительного трения или чрезмерного давления на кожу клетки эпидермиса - кератиноциты — начинают усиленно делиться. В результате кожа на этом участке утолщается. Специалисты называют это явление “локальным гиперкератозом”.

На пятках от неправильно подобранной обуви чаще всего образуется так называемая “мокрая” мозоль. В этом случае на месте чрезмерного механического воздействия на кожу происходит отслойка верхнего эпителия, под которым собирается лимфатическая жидкость. Помимо болевых ощущений, она может сопровождаться кровотечением, если мозолевый пузырь лопнет.[/info_b]

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