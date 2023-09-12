Зачем белорусам насыпать в обувь кофейную гущу? Решит неприятную проблему за ночь

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Опубликовано: 12.09.2023 12:53 , Обновлено: 12.09.2023

Кто бы мог подумать, что обычная кофейная гуща может стать спасением для многих белорусов? Но именно так происходит, когда речь заходит о неприятной проблеме, связанной с обувью. Мы говорим о противном запахе, который очень часто неожиданно начинает исходить от любимых ботинок или туфлей. К счастью, избавиться от него можно всего лишь за ночь. Как же работает метод с кофейной гущей?

Неприятный запах от обуви характерен не только для дешевой обуви из искусственных материалов. Эта проблема может коснуться каждого, но для ее решения не обязательно доставать дорогие препараты из аптеки или аптечного киоска. Поэтому попробуйте эффективные домашние средства.

Как избавиться от неприятного запаха из обуви с помощью кофейной гущи?

Иногда от обуви исходит неприятный запах, и виной тому может быть некачественная стелька, которая впитывает влагу, способствуя размножению бактерий. К счастью, существует хитроумный способ борьбы с этой проблемой.

Достаточно насыпать в обувь * сухую кофейную гущу *и оставить ее на ночь. Только следите за тем, чтобы внутренняя поверхность обуви не была влажной, так как это может привести к обесцвечиванию стельки.

Кофейная гуща должна действовать как естественный освежитель, а также поглощать избыточную влагу.

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Чайные пакетики и пищевая сода

Еще один способ борьбы с неприятным запахом обуви - использование пищевой соды. Достаточно насыпать две чайные ложки пищевой соды в каждую из туфель и оставить на ночь, а утром тщательно удалить остатки порошка. Благодаря своим свойствам пищевая сода поглощает неприятные запахи, а также удаляет влагу, поэтому бактерии не будут размножаться.

Аналогичным образом действуют и чайные пакетики — положите два-три пакетика чая в каждый ботинок, оставьте на ночь, и вы избавитесь от неприятного запаха.

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