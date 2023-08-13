Зачем натирать ложки и вилки картошкой? Эффект шокирует многих

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Опубликовано: 13.08.2023 10:47 , Обновлено: 07.09.2023

Картофель — один из самых популярных овощей во многих странах. В вареном виде, с добавлением сливочного масла или без, он является неотъемлемой частью традиционного ужина. Не все понимают, что картошка не только вкусна и полезна, но и практична. Ее можно с успехом использовать во время домашних работ.

Оказывается, с помощью картофеля можно быстро и эффективно очистить столовые приборы, которые потеряли свой прежний блеск и стали тусклыми. А точнее, с помощью картофельной кожуры.

Просто протрите ею вилки, ложки и ножи (осторожно, чтобы не пораниться). Затем тщательно отполируйте их мягкой тканью, например, из микрофибры.

Другой способ — использовать воду после варки картофеля. Когда вы достанете овощи, погрузите в нее столовые приборы примерно на 10-15 минут, после чего выньте, высушите и отполируйте.

И в первом, и во втором случае столовые приборы будут выглядеть как новые, а от пятен и потускнения не останется и следа.

Как картошка поможет при мытье окон?

Если у вас нет посудомоечной машины, а значит, и ополаскивателя, то при отсутствии средства для мытья окон можно применить проверенные, домашние рецепты. Среди них вы найдете способ с картофелем.

Чем заменить средство для мытья окон? Разобрались, как поможет картошка, и не только

Не кладете сырой картофель в ботинки? Есть две причины начать это делать

Мало кто знает, что также картошку стоит класть в обувь. Хотя этот лайфхак и покажется странным для многих людей, на самом деле его нужно применять. Зачем и как?

Не кладете сырой картофель в ботинки? Вот две причины почему стоит это делать