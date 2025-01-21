Зачем класть кофе в морозильник? Собрали 6 трюков, которые помогут сэкономить (и не только)

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Опубликовано: 21.01.2025 11:56 , Обновлено: 21.01.2025

Многие знают, что экономия на продуктах начинается с осознанного подхода к покупкам, но не только. Сократить расходы также можно, не выбрасывая некоторые продукты после окончания срока годности. Как утверждают эксперты, есть целый список того, что не портится еще очень долго. Кроме того, есть хитрости, позволяющие продлить свежесть продуктов. Почему эксперты советуют класть кофе в морозильник и что еще стоит заморозить? Журналисты Telegraf.news собрали несколько простых, но эффективных лайфхаков, которые могут упростить жизнь.

Как сэкономить деньги в продуктовом магазине?

Первый и важный совет специалистов, которого однако придерживаются не все, звучит так: прежде чем пойти в магазин, нужно составить список продуктов . Для этого следует внимательно проверить содержимое шкафов и холодильника.

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Если вы пойдете в магазин без списка, вы можете легко набрать продукты, которые вам не нужны. По словам доктора Энни Уилсон, преподавателя маркетинга в Уортонской школе бизнеса Пенсильванского университета (США), это происходит потому, что ваш разум имеет тенденцию переключаться между совещательным состоянием (когда вы пытаетесь принять решение) и состоянием реализации (когда вы пытаетесь предпринять действие на основе этого решения).

Кроме того, стоит сначала поесть, чтобы избежать спонтанных покупок. Доктор Уилсон говорит, что это происходит потому, что когда вы голодны, вы настолько сосредоточены на том, чтобы утолить голод, что вам кажется, что вы хотите съесть больше, чем на самом деле.

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Также стоит избегать предварительно нарезанных овощей или предварительно тертого сыра. Это безусловно может сэкономить вам время на готовке, но магазины, как правило, берут за это больше денег.

Не забывайте сравнивать цены в разных магазинах . Вы можете узнать, в каком магазине есть нужные вам товары по более низкой цене, а также посмотреть на распродажи, которые они проводят.

А еще покупайте дженерики . Так, супермаркеты выставляют дорогие брендовые товары на уровне глаз, что может соблазнить вас потратить больше денег на дорогостоящие товары. Но если вы посмотрите на верх или низ полок, вы часто найдете универсальные бренды, например, собственный бренд магазина, которые дешевле и так же хороши на вкус.

Кроме того, в магазине важно обращать внимание на этикетки . Иногда фраза “Годен до” на некоторых продуктах подразумевает, что после определенного числа товар может потерять качества, но по-прежнему останется безопасным (но об этом поговорим ниже).

Каким продуктам можно продлить срок годности?

Так, как вы уже поняли, некоторые продукты можно не выбрасывать после окончания срока годности. Специалисты Защиты прав потребителей Испании озвучили список.

Например, как считают испанские специалисты, употреблять после срока годности можно:

йогурты;

хлеб для тостов;

сухофрукты;

вяленые колбасу и сыр;

консервированные томаты;

макароны;

рис;

бобовые;

чипсы;

прохладительные напитки;

сдобные изделия и печенье,

варенье;

супы быстрого приготовления;

алкоголь.

[info_b]Если хлеб начинает подсыхать, из него лучше сделать пудинги, тосты, тирамису, сухари или гренки.

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Кстати, чтобы продлить срок годности, можно заморозить колбасные изделия, сыры, фрукты и овощи. Но учитывайте, что у них может измениться структура.

Почему кофе советуют класть в морозильник?

В свою очередь в компании Zavod Coffee, которая занимается обжаркой и продажей кофе, посоветовали замораживать продукт. Там утверждают, что это поможет продлить его срок годности.

“Кофейными гурманами в Англии был проведен эксперимент, который доказал – морозильник способен продлить «жизнь» свежего кофе до 2 месяцев. Молотый кофе в морозильнике сохранится дольше – не менее 4 месяцев”, — привели пример в компании.

Однако при этом нужно соблюдать несколько простых правил:

Упакуйте кофе в непрозрачный герметичный пакет. Прежде чем отправить его в морозильник, удалите лишний воздух через клапан, чтобы избежать образования конденсата. Размораживать кофе разрешается только один раз! Чтобы предотвратить повторное замораживание, доставайте кофе порционно — на 1-2 недели. Для этого заранее разделите его на порции в пакеты или контейнеры. Даже если вы вынули кофе из морозильника всего на несколько минут, его нельзя возвращать обратно. Перед приготовлением размороженный кофе необходимо довести до комнатной температуры естественным образом. Лучший способ: достать его вечером и сварить утром.

Но есть и другие способы, как еще и в чем лучше хранить любимый напиток, чтобы он не выветривался и не терял аромат. О своих наблюдениях рассказала блогер в TikTok.

https://www.tiktok.com/@dasha_withcoffee/video/7395849628068941073

Тем не менее даже если ваш кофе «выдохся», вы все равно можете его пить и наслаждаться ароматом. Молотые зерна быстро восстановят свой характерный запах, если добавите в них один ингредиент, который наверняка есть у вас в кухонном шкафу. Об этих и многих других находках Telegraf.news рассказывал в этом материале.

Кофе «выдохся» и потерял свой запах? Этот лайфхак с добавлением 1 ингредиента вернёт напитку аромат