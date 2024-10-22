Зачем класть мел в холодильник? Вот как этот трюк позволит отсрочить его мытьё

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Опубликовано: 22.10.2024 09:34 , Обновлено: 22.10.2024

Едва ли можно представить чью-либо квартиру или дом без такого важного устройства как холодильник. Именно благодаря ему продукты сохраняют свою свежесть и хранятся дольше. Однако случается, что, открыв холодильник, вместо аромата любимых продуктов можно столкнуться с неприятным запахом. Чтобы устранить проблему, может понадобиться время для основательной промывки устройства, однако в ближайшее время его может и не предвидеться. В таких случаях имеет смысл воспользоваться несколькими эффективными лайфхаками для нейтрализации запахов.

Неприятный запах в холодильнике - проблема, с которой наверняка приходилось сталкиваться каждому хоть раз в жизни. Причин у такого явления может быть несколько. Возможно, дело в забытом кусочке отбивной, притаившемся на тарелке за другими продуктами, а может, всё дело в сливном отделении, в котором скопились мокрые хлопья тающего пищевого мусора.

Даже если в холодильнике ничего не испортилось, ароматы продуктов и блюд на его полках могут смешаться, образуя не очень приятный запах. Обработать устройство освежителем воздуха не получится, но есть простые и проверенные решения этой проблемы.

Что делать с неприятным запахом в холодильнике?

Если у вас завалялась парочка бесхозных мелков, то это то, что вам нужно, чтобы эффективно ликвидировать запахи из холодильника.

Вам понадобится всего лишь небольшой кусочек мела. Он обладает влагопоглощающим действием и эффективно вбирает в себя неприятные запахи.

Главное правило - мел должен быть твердым. Поместите его на верхнюю или нижнюю полку холодильника. Лучше всего подложить под него бумажное полотенце, но можно и просто разместить на небольшой тарелочке. Чтобы эффект поглощения запахов сохранялся, меняйте мел раз в несколько дней, до момента, пока у вас не найдётся времени для мойки холодильника. Индикатором выработки мела служит его структура (он станет мягче) и изменившийся цвет.

[info_b]Использованный мел можно потом просушить и использовать по целевому назначению.[/info_b]

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Другие способы избавления от неприютного запаха в холодильнике

Трюк с мелом далеко не единственный способ, который можно использовать для решения проблемы неприятного запаха в холодильнике.

Так, например, вы можете попробовать положить скомканную мокрую газету. Разместите газету на одну из полочек, подложив под нее фольгу или полиэтилен, чтобы мокрые кусочки не прилипли к решетке. Подержите её в холодильнике 2-3 часа, и запах уйдёт. Этот трюк можно делать ежемесячно для быстрого освежения пространства холодильника.

На этом список продуктов, которые можно использовать в качестве ароматизаторов и абсорбентов для устранения запахов в холодильнике, не заканчивается. Вы можете применить:

ржаной хлеб;

рис;

апельсиновые корки;

дольки лимона;

смесь из сахара и соли;

половинки луковицы, картофелины и яблока.

Как использовать эти продукты и с какой периодичностью их менять, писали ранее поссылке здесь.

Когда время на мойку холодильника найдётся, сделайте это с раствором пищевой соды. Помыв устройство протрите стенки и полки раствором уксуса, наполовину смешанного с водой.

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