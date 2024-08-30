Как завязать пакет за 3 шага, чтобы потом легко развязать? Этот лайфхак собрал на Yotube 5,9 млн просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 30.08.2024 12:28 , Обновлено: 30.08.2024

Вы когда-нибудь мучались, пытаясь развязать тугой узел на пакете? Этот простой лайфхак, покоривший пользователей YouTube, поможет вам решить эту проблему раз и навсегда. Посмотрев видео и прочитав инструкцию ниже, вы научитесь завязывать узлы за 3 простых движения, которые потом можно развязать без усилий. В чем секрет?

Узел на пакетах-майках

Первый способ, который набрал 5,9 млн просмотров на канале Nechetoff в Youtube, подойдет для завязывания полиэтиленовых пакетов-маек (с ручками).

Вот простая инструкция:

Возьмитесь за ручки пакета и перекрутите их, как показано на видео. Просуньте в ушки пальцы. Пальцами правой руки схватите левое ушко, а левой — правое. Затяните оба конца.

Получился надежный узел, который при этом очень легко развязать. Для этого достаточно потянуть пакет снизу.

https://telegraf.news/lifehacks/kak-zavyazat-obuv-chtoby-shnurki-ne-razvyazyvalis-prostoj-trjuk-o-kotorom-malo-kto-znaet

Узел на пакетах без ручек

Второй способ пригодится, если у пакетика нет ручек. Вам просто нужно сделать петлю.

Сожмите пакет как обычно. Скрутите бублик и просуньте в отверстие середину пакета. Хвостик зажмите узлом.

Развязать пакет можно легко - потянув за хвостик.

Как легко развязать пакет с тугим узлом?

Ну а если завязывали не вы и развязать пакет может быть не так просто, особенно если узел получился очень тугим, то есть простой трюк, который поможет справиться с этой задачей без особых усилий.

Возьмитесь за торчащие ушки мешка (или хвостик) и туго скрутите их вокруг своей оси. Затем приблизьте скрученные ушки/хвостик к центру узла (как будто вы пытаетесь протолкнуть их внутрь), и он сам развяжется.

Видео с лайфхаком Telegraf.news публиковал ранее.

Как легко развязать пакет? Этот трюк сработает даже с самым тугим узлом