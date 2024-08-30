Как завязать пакет за 3 шага, чтобы потом легко развязать? Этот лайфхак собрал на Yotube 5,9 млн просмотров
Вы когда-нибудь мучались, пытаясь развязать тугой узел на пакете? Этот простой лайфхак, покоривший пользователей YouTube, поможет вам решить эту проблему раз и навсегда. Посмотрев видео и прочитав инструкцию ниже, вы научитесь завязывать узлы за 3 простых движения, которые потом можно развязать без усилий. В чем секрет?
Узел на пакетах-майках
Первый способ, который набрал 5,9 млн просмотров на канале Nechetoff в Youtube, подойдет для завязывания полиэтиленовых пакетов-маек (с ручками).
Вот простая инструкция:
- Возьмитесь за ручки пакета и перекрутите их, как показано на видео.
- Просуньте в ушки пальцы.
- Пальцами правой руки схватите левое ушко, а левой — правое. Затяните оба конца.
Получился надежный узел, который при этом очень легко развязать. Для этого достаточно потянуть пакет снизу.
https://telegraf.news/lifehacks/kak-zavyazat-obuv-chtoby-shnurki-ne-razvyazyvalis-prostoj-trjuk-o-kotorom-malo-kto-znaet
Узел на пакетах без ручек
Второй способ пригодится, если у пакетика нет ручек. Вам просто нужно сделать петлю.
- Сожмите пакет как обычно.
- Скрутите бублик и просуньте в отверстие середину пакета.
- Хвостик зажмите узлом.
Развязать пакет можно легко - потянув за хвостик.
Как легко развязать пакет с тугим узлом?
Ну а если завязывали не вы и развязать пакет может быть не так просто, особенно если узел получился очень тугим, то есть простой трюк, который поможет справиться с этой задачей без особых усилий.
Возьмитесь за торчащие ушки мешка (или хвостик) и туго скрутите их вокруг своей оси. Затем приблизьте скрученные ушки/хвостик к центру узла (как будто вы пытаетесь протолкнуть их внутрь), и он сам развяжется.
Видео с лайфхаком Telegraf.news публиковал ранее.
Как легко развязать пакет? Этот трюк сработает даже с самым тугим узлом